Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alp Eren Kaya ANKARA - “Yardımsever olmak kanımızda var” sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, vatandaşları iftar sonrası yemek çadırları ve camilerin yakınlarına konumlanacak mobil kan merkezlerine giderek kan bağışında bulunma çağrısı yaptı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık “Ramazanda kan bağışları düşüyor ancak kan kullanımı aynı şekilde devam ediyor. Günde 10 bin ünite kan toplanması gerekiyor. Oruç tutarken kan vermenin sağlığa ve oruca olumsuz bir etkisi olmaz. Kızılay olarak çalışma saatlerimizi, modellerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarlıyoruz. Düzenli bağışçılarımız bunu biliyorlar ve kan veriyorlar” diye konuştu.