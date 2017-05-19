Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha az sıklıkla görülen viral enfeksiyonların çok daha tehlikeli olduğunu anlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, “Çünkü çok kolay bir şekilde bulaşabilir. Ve salgınlara neden olabilmektedir. Göz ön yüzeyi kornea tabakasında da tutulum yapabilmektedir.Hastalıklardan korunmada ilk dikkat edilecek olan durum hijyendir. Kişinin kendi el hijyeni iyi olursa ve el-göz temasına oldukça dikkat eden bir kişide enfeksiyon oluşması ve bulaşması ihtimali çok zayıftır. Aynı ev içinde göz enfeksiyonu olan bir hastanın varlığında havlular mutlaka ayırılmalı, mümkünse kağıt havlu kullanılmalıdır. Hastanın ilaç uygulanımları öncesi ve sonrasında eller sabunla iyice yıkanmalıdır.Genelde hastalarımızda gördüğümüz yanlış; ellerinde tuttukları peçete ile gözleri silmeleri ve tekrar el avuç içinde saklamaya devam etmeleridir. Ellerimiz kirlidir. Enfekte olan gözümüze sürdüğümüz bez elde tutulmaya devam edildikçe daha da kirlenir, sonra aynı peçeteyi tekrar gözümüz sürdüğümüzde enfeksiyonu yaymaktan başka birşey yapmayız ve bu durum son derece sakıncalıdır.Her türlü göz hastalığı ve enfeksiyon varlığında mutlaka göz doktoru kontrolü olunmalıdır. Muayene olmadan eczaneden ilaç alıp kullanmak bazen hastalığın daha da artmasına neden olmakta ve gözde görme kayıplarına sebep olabilmektedir.” diye konuştu.