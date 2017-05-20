Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kavurucu sıcakların başladığı bu günlerde, vatandaşların güneş gözlüklerine olan talebi de arttı. Kaldırım üstündeki tezgahlarda bile satılan ucuz ve markasız güneş gözlüklerinin, insan hayatını olumsuz bir şekilde etkilediği ortaya çıktı. Ucuz ve markasız güneş gözlüklerinin, güneşten gelen zararlı ışınları engellemeyip gözle direkt olarak temas etmesine neden olduğu için, görme kaybına neden olabileceği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesi Göz Hastalıkları bölümünden Op. Dr. Aydın Maçin, güneş gözlüklerinin, güneş tarafından dünyaya gönderilen ultraviyole ışınlarının göze girmesine engel olması için kullanılan aksesuarlar olduğunu söyledi. Ultraviyole ışınlarının yüzde 99'unun gelişinin atmosferde engellendiğine dikkat çeken Op. Dr. Maçin, "Yüzde 1'i ise dünyamıza ulaşıyor. Bu ışınlar ya direk ya da yansımalar yoluyla gözümüze gelebilir. Güneş gözlüklerini kullanırsak biz göze gelen ultraviyole ışınlarını engelleriz.



Kullanacağımız güneş gözlüklerinin niteliği de çok önemli. Eğer kullanacağımız gözlük doğru bir güneş gözlüğü olmazsa, gözümüze giren ultraviyole ışınlarını engellemez. Güneş gözlükleri bu ışınları filtre ile engelleyebiliyor. Gözlük alırken dikkat etmemiz gereken şey, UV 400 filtresine bakmak, bu varsa gözlük gözümüz için uygundur demektir. Diğer bir özellik de bunların polarize etkisidir. Polarize ışınlar genelde yansıyan ışınlardır, yani kumdan sudan hatta kaldırım taşlarından bile yansıyan ışıkların gözümüze girmesine engel olur. Gözlüğün polarize olup olmadığını anlamanın birçok yolu var. Örneğin bu gözlükle telefon veya monitöre baktığımız zaman ekranı çok net göremeyiz" dedi.

"Ucuz ve markasız gözlük, gözünüzden edebilir"



Ucuz ve markasız güneş gözlükleri kullanmanın, göze giren ultraviyole ışınlarını engellemediğini kaydeden Op. Dr. Maçin, şöyle devam etti: "Sokaktan aldığımız ucuz güneş gözlükleri koyu olmasına rağmen yeryüzüne ulaşan ultraviyole ışınlarını çok da fazla engellemez. Ayrıca, bizim doğal bir savunma mekanizmamız var, güneşten gelen ışınlar gözümüze geldiği zaman göz bebeğimiz küçülür ve göze giren ışınların azalmasını sağlar. Biz ucuz ve UV ışınlarını engelleyemeyen gözlükleri kullandığımız zaman göz bebeği küçülmediği için daha fazla ultraviyole ışınların göze girmesine neden olur, bu yüzden ucuz güneş gözlüklerinin ekstra bir zararı olur göze. Ayrıca çizik güneş gözlüklerinde de aynı sorunla karşılaşabiliriz. Çizilen bölgeden gözümüze giren ultraviyole ışınlarını artar. Gözümüze ve yüz bölgesine uygun güneş gözlüklerine dikkat etmemiz lazım. Yüz yapımıza uygun güneş gözlüklerini kullanmamız gerekiyor."

"Gözlük seçerken yüz yapısına da dikkat edin"



Güneş gözlüğü kullanılmadığında, göz sağlığı ile ilgili çeşitli patolojilerin oluşabileceğine değinen Op. Dr. Maçin, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bunlar gözün et yürümesi, katarakt oluşması gözde sarı nokta hastalığına neden olabilir. Markasız ve ucuz aldığımız güneş gözlükleri, gözümüze giren ultraviyole ışınlarını engelleyemediği gibi göze giren ultraviyole miktarını da arttırır, dolayısıyla göz önüne et yürümesi, katarakt, sarı nokta hastalığı gibi gözün görmesini kaybedecek hastalıklara sebebiyet vermektedir. Güneş gözlüğü seçerken ve alırken karşımızda bir yakınımızın olup yüzümüze uygun olup olmadığını söylemesi destek açısından önemlidir."