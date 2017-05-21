Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Sağlık Bakanlığınca, Avrupa Obezite Günü dolayısıyla düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Şenliği"nde çok sayıda vatandaşın katılımıyla, yürüyüş ve hareket etmenin öneminin vurgulandığı etkinlikler yapıldı.

Vatandaşların, uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme ve sporun önemi konusunda bilgilendirildiği şenlikte alana kurulan "Sağlıklı Yaşam Aracı"nda, katılımcıların tansiyon, şeker, vücut kitle indeksleri, boy ve kiloları ölçüldü. Vatandaşlara daha sağlıklı olabilmeleri için önerilerde bulunuldu.

Katılımcılar, "Aşamalı Yarış Parkuru"nda, "Survivor"da düzenlenen oyunlara benzer denge odaklı oyunlar oynadı. Basın mensuplarının da katıldığı, zamana karşı yarışılan parkuru en hızlı tamamlayana ödül olarak bisiklet verildi.

"Her gün 10 bin adım" sloganıyla yürüyüş"

Etkinliğe bisikletleriyle katılan sporcular, gölün etrafında tur attı. Hareket etmenin sağlık için önemine dikkati çekmek amacıyla kurulan "Egzersiz İstasyonu"nda ise vatandaşlar uzmanlar eşliğinde egzersiz yaptı.

Genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce vatandaşın aynı anda farklı sporlar yaptığı şenlikte, "her gün 10 bin adım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Sağlıklı, pratik yiyecekler standında uzmanlar, annelere uygulamalı olarak sağlıklı atıştırmalık tarifleri verdi.

Etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Çocuklar için "Köstebekgiller" tiyatro oyununun gösterimi yapıldı.