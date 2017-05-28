Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyun kitleleri konusunda hastaların birçoğunun nereye gideceğini bilmediğini ifade eden uzmanlar, ele gelen ve normal olmayan bir kitle ile karşılaşmaları durumunda hiç beklemeden kulak burun boğaz kliniklerine başvurmaları gerektiğini söyledi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Vasıf Soysal, “Bu konuda bazı hastalarımız ihmal edip çok büyük kitleler olana kadar doktora muayene olmuyor. Bu aşamalarda tedavilerimiz çok zor oluyor. Erken dönemde gelindiğinde yapılacak tedavileri daha kısa sürede sonuçlanabiliyor. Bazen ise çocukluk yaş grubundaki çok küçük bezeleri gören aileler, abartarak ‘kanser mi oldu’ diye başvuruyor. Enfeksiyon dediğimiz sıkıntıdan ibaret olan bu bezelerden korkmamaları gerekiyor. Ama yine de doktora göstermekte fayda vardır. Tedavileri antibiyotik ile kısa sürede sonuç verebiliyor” dedi.



Boyunda beze veya şişlik olan hastaların yaş gruplarının çok önemli olduğunu ifade eden Soysal, “Çocukluk yaş grubunda beze daha çok doğuştan veya iltihabi durumlardan dolayı ortaya çıkabiliyor. Ancak ileri yaş gruplarında ise boyunda kitlenin oluşması, ses kısıklığı ve sigara içme alışkanlığı olan kişilerde kötü hastalık olma ihtimali çok yüksek. Özellikle gırtlak dediğimiz kötü hastalıklar olmaması için detaylı bir muayene olmakta fayda vardır. İleri yaşta sadece gırtlak değil, boyun ve baş bölgesinde kötü hastalıkların kitle yapması diğer enfeksiyon hastalıklarından daha fazla görünmesidir. Özellikle tükürük ve tiroit bezleri kötü hastalıkların tamamı beze yapabiliyor. Tabi ki akciğer, mide ve bağırsak sistemindeki rahatsızlıklar da boyunda beze yapabiliyor. Yani ele gelen normalde hiç olmayan bir beze fark edildiği zaman muhakkak zaman kaybetmeden kulak burun boğaz uzmanına danışılması gerekiyor” diye konuştu.