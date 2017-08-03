Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Gözün, sağlıklı gelişimi için güneş ışığına ihtiyacı olduğunu söyleyen Veni Vidi Göz Sağlığı Grubu Göz Hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Tülin Karakaya “D vitamini çocukta miyop gelişimi riskini azaltıyor. Çocuklarımızı güneş ışınlarından mahrum bırakmayalım. Havasız, kapalı, karanlık odalara hapsolmasınlar. Özellikle yaz tatilinde vakitlerini bilgisayar başında geçirmek yerine açık havada parklarda geçirsinler. Çocuklarımızı teknolojiyle ne kadar geç tanıştırsak ileride yaşayabilecekleri göz sorunlarından bir o kadar korumuş oluruz” dedi.