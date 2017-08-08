Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Grip sadece kışa özgü bir hastalık değil. Genellikle yaz tatilinde ve sonrasında kendini gösteren burun akıntısı, ses kısıklığı, terleme hatta ateşle ortaya çıkan yaz gribini, klima kullanımı da kolaylıkla tetikliyor. Yaz gribinin sonbahar ve kış mevsiminde görülenden farklı olduğunu söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Yılmaz, tedavisinin de aynı olmadığını anlatıyor. Yaz gribinde en büyük etkenin havalandırma sistemi ve klimalar olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Yılmaz, “Yaz gribi kış hastalıklarıyla benzer belirtiler gösterse de, hastalığın sebep olduğu organizmalar farklıdır. Öncelikle bu hastalık kişiden kişiye bulaşmaz. Hastalık mikrobu su tesisatlarında, soğutma ve havalandırma sistemlerinde çoğalarak bulaşır. Bu cihazların içinden geçen suların zerreciklerinin solunması veya istem dışı nefes yollarına kaçması ile ortaya çıkar. Kişinin vücut direncinin düşmesi, yaz mevsiminden dolayı sürekli ince giyinilmesi, klima tozları, plajlar ve toplu yaşanılan yerlerin artması grip tipi virüs enfeksiyona sebep olur” diyor.