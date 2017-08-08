Sigaranın yumurtalığın fonksiyonlarını azaltarak kişinin üreme kapasitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Arman Çitçi, baba olmak isteyen erkeklerin önce sigaradan uzaklaşması gerektiğine dikkat çekti. Dr. Çiftçi, “Sigara doğurganlık kapasitesini 2-3 kat azaltır. Sperm sayısının azalmasına ve kalite bozulmasına sebep olur. Yumurtanın döllenme kabiliyetini azaltır. Bu yüzden özellikle sigara kullananlarda tüp bebek (IVF) uygulamaları daha başarısız olmaktadır” diye konuştu.
Baba olmak için sigarayı bırakın
08.08.2017 - 07:12 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sigaranın yumurtalığın fonksiyonlarını azaltarak kişinin üreme kapasitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Arman Çitçi, baba olmak isteyen erkeklerin önce sigaradan uzaklaşması gerektiğine dikkat çekti.
Etiketler : yumurtalık,s,igara,baba,
494660 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/494660.aspx
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