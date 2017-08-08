Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigaranın yumurtalığın fonksiyonlarını azaltarak kişinin üreme kapasitesini olumsuz etkilediğini söyleyen Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Arman Çitçi, baba olmak isteyen erkeklerin önce sigaradan uzaklaşması gerektiğine dikkat çekti. Dr. Çiftçi, “Sigara doğurganlık kapasitesini 2-3 kat azaltır. Sperm sayısının azalmasına ve kalite bozulmasına sebep olur. Yumurtanın döllenme kabiliyetini azaltır. Bu yüzden özellikle sigara kullananlarda tüp bebek (IVF) uygulamaları daha başarısız olmaktadır” diye konuştu.