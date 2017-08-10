Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Diyabetli çocuklar, Türkiye Diabet Cemiyetinin bu yıl 52.sini Çanakkale’de düzenlediği “diyabet kampı”nda buluştu. Her yaştan diyabetlinin ailesiyle birlikte katılabildiği kampta, diyabetliler hastalığın yönetilmesi ve tedavisi hakkında bilgi aldılar. Tip 1 ve Tip 2 diyabetlilerin bir arada olduğu tek organizasyon olma özelliğini taşıyan kampla ilgili bilgi veren Türkiye Diabet Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, özellikle genç diyabetlilerin çoğu zaman ailelerinin korumacı ve bazen de yasaklayıcı tavırları karşısında beslenme, egzersiz, diyabetini yönetme konularında ürkek davranabildiklerini söyleyerek, “kampçılara göz sağlığı başta olmak üzere, ayak bakımı, böbrek ve kalp sağlığının korunması ve yanlış enjeksiyon uygulamasına bağlı hataların önlenmesi konularında da güncel bilgilere dayalı eğitimler veriliyor” dedi.