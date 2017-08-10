Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kalp ve damar hastalıkları hâlâ dünyada en önemli ölüm sebebi. Kadınlarda ve erkeklerde kalp krizi belirtilerinin birbirinden farklı olduğunu ifade eden uzmanlar, özellikle kadınları düzenli kalp muayenesinden geçmeleri konusunda uyarıyorlar. Kalp krizini haber veren birçok belirtiden söz edilirken, yapılan araştırmalar, ani bir şekilde kalp-damar hastalıklarından hayatını kaybeden kadınların yaklaşık yüzde 65’inin kriz öncesi hiçbir belirti yaşamadıklarını gösteriyor.

Kalp krizine yol açan en önemli sebeplerden birinin damar tıkanıklığı olduğunu söyleyen Johns Hopkins Medicine Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erin Michos, krize erken müdahale için belirtilerin dikkate alınması gerektiğini hatırlattı. Dr. Michos, kadınlarda ve erkeklerde kalp krizi belirtilerini söyle sıraladı:

Erkeklerde kalp krizinde genelde göğüs ağrısı olurken, kadınlarda nefes darlığı, mide bulantısı, kusma ya da sırt ve çene ağrısı görülebiliyor. Ayrıca baş dönmesi, sersemlik, aşırı yorgunluk, göğsün alt veya karnın üst kısmında ağrı görülebiliyor. Ancak kadınların büyük bir bölümü krizin gelişini hissetmiyor.