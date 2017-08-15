Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzmanlar, sıcak havalarda gıda güvenliğinin yanında mutfakta kullanılan malzemelerin de güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. Özellikle mutfak bezleri ve bıçak ve kesme tahtasının mikrop barındırdığını söyleyen Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu, gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Dışarıda ve açıkta satılan yiyecekleri almayın

- Et, balık, yumurta gibi çabuk bozulan yiyecekleri açıkta bekletmeyin

- Kırık, çatlak, ambalajı zedelenmiş gıdaları satın almayın

- Kutusu zedelenmiş, kapak kısımları şişme yapmış ürünleri seçmeyin

- İçme sularını güvenli kaynaklardan alın, damacanaları güneşte bekletmeyin

- Mutfakta kullanılan bezleri, tutaçları, bulaşık süngerlerini kullandıktan sonra çamaşır suyu ile temizleyin, nemli ve sıcak ortamda bırakmayın.