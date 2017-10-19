Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık-Der İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün de katkılarıyla, İstanbul’da sağlık hizmetlerinin masaya yatırılarak ve çözüm önerilerinin geliştirileceği bir toplantı düzenliyor. 21 Ekim tarihinde Hotel Pullman İstanbul Center’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu Çalıştayına 500’e yakın sağlık yöneticisi, akademisyen ve doktor katılacak. Çalıştay’da ele alınan konular İstanbul Sağlık Raporu adı altında kitaplaştırılarak Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç ayrı dilde basılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Bugüne kadar İstanbul’un sağlığına ilişkin münferit çalışmalar yapıldığını ve istatistik tutulmadığını belirterek, Sağlık-Der İstanbul İl Başkanı Dr. Musa Akan “Çalıştay sonucunda hazırlanacak olan kitap, sağlık yöneticisinin el kitabı olacak” dedi.

Toplantıda bir durum analizi yapılacağını anlatan Dr. Akan “Bu çalıştayın amacı, 15 milyona yakın nüfusuyla tek başına bir metropol olan İstanbul’un sağlık hizmet sunumu ve sağlık paydaşları açısından ele alınarak, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda akılcı sağlık planlamalarının uygulanabilmesi için sorunların ortaya konması ve çözüm önerilerinin oluşturulmasıdır. Sonuçları da konunun yerel ve ulusal muhataplarına sunacağız” dedi. Sağlık yönetimi ile özel ve kamu tarafındaki kuruluşların sektörel problemlerinin 30 ayrı oturumda ele alınacağını anlatan Dr. Akan, “Bu toplantının sonucu sağlık hizmet sunumunun kalitesini artıracağına, dolayısıyla bu hizmetlerden faydalanan vatandaşlarımıza olumlu yansıyacağına inanıyoruz” diye konuştu.