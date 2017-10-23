Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali düzenlendi. Festivale katılan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinin altın olduğunu, Altınözü’nün de altının özü olduğunu ifade etti. Altınözü’nde yetişen zeytinler ve zeytin sularının hayatı ve ömrü uzattığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, “Zeytin altındır, buranın adı Altınözü, altının özü. Zeytinyağı da zeytin suyudur. Hatta altınla alakası yok. Altından daha önemlidir zeytin. Çünkü altın için insanlar birbirini boğazlıyor. Ama Altınözü’nde yetişen zeytinler ve zeytin suları hayatı ve ömrü uzatıyor. Onun için ben bir sağlıkçı olarak bir kalp profesörü olarak iç hastalıkları profesörü olarak bu altın suyunun mutlaka kullanılması lazım, içilmesi lazım diyorum. Hangi hastalıkları önlediğini Hipokrat söylüyor Milattan Önce beşinci yüzyılda. Onun için Altınözü’nde yetişen çok önemli tipteki zeytinlerin çok önemli olduğunu biliyorum. Bu da senelerce örtbas edildi. Kimseye söylenmedi. Bu suç ’2-3 zeytin yiyin’ diyetisyenlerindir. Hiç kusura bakmasınlar. Vekilim kahvaltı yapmadan gelmiş, halbu ki sabah bir fincan zeytinyağı içseydi bu kadar yorulmazdı” şeklinde konuştu.

Karatay, zeytinin ömrü uzattığını belirterek, "Zeytinyağ yağ değildir, çok kuvvetli bir meyve suyudur" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından hasat edilen zeytinler zeytin sıkma makinesinden geçirildikten sonra elde edilen zeytinyağları katılımcılara tattırıldı. Fokaçlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Zeytin Müzesi’nin de açılışı yapıldı. Açılış töreninin ardından müzeyi gezildi, Zeytindalı Korosu konser verdi.