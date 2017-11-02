Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayva’nın soğuk kış ayları için ideal yiyeceklerden biri olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Ayva, vitamin ve mineraller açısından zengin bir meyvedir. İçeriğinde bol miktarda A, B ve C vitamini barındırır. Mide için çok faydalı olan lifler mevcuttur. Bakır,çinko,selenyum, potasyum, demir ve fosfor açısından zengindir” dedi.Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, Ayva’nın soğuk algınlığı ile savaştığını, kanserle mücadele ettiğini ifade ederek, “Göz sağlığını korur,kolesterolü dengeler, hücreleri yeniler,cilt sağlığına faydalıdır.Ayva anti alerjik özelliğe sahiptir ve yüksek miktarda C vitamini içerir.Buna bağlı olarak da İnflamatuar bağırsak hastalığına iyi gelir.



Özellikle sabah bulantılarına iyi gelen bu besin sindirim ve boşaltım yollarına ciddi anlamda fayda sağlar.Ayva antioksidan özelliği sayesinde karaciğerin sağlıklı çalışmasını sağlar,kalp ve damarları korur. Potasyum açısından zengin olması nedeniyle de kan basıncını sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur. Strese karşı da etkilidir ve tüketildiğinde stresten kaynaklanan zihin yorgunluğunu giderir. Ayva ile yapılan komposto çocuklarda ishali keser. Meyvesinden yapılan reçel, sindirim sistemi rahatsızlıklarında tedavi edici olarak görev üstlenmekte, cinsel arzuyu kuvvetlendirmektedir. Ayva hoşafı da ağız yaralara, akciğer veremine iyi gelir, gece uyurken ağızdan salya gelmesini önler.Ayva kabuğu veya ayva çekirdeği kaynatılıp içilirse, idrar yolu iltihapların iyileşmesinde yardımcı olur.” diye konuştu.