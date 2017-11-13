Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi’nde başlatılan ve şu an Amerika’da Biogen adlı ilaç şirketinde çalışan Doç. Dr. Murat Çokol tarafından yürütülen yeni antibiyotik kombinasyonları çalışması, Harvard Üniversitesi Sistem Farmakolojisi Laboratuvarı'nda tamamlandı.

Çalışmada Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Programı 2016 Lisans mezunu, Brandeis Üniversitesi Biyoteknoloji Master Programı öğrencisi Ece Bıçak ile Endüstri Mühendisliği doktora öğrencisi Nurdan Kuru da yer alıyor.

Analitik geometri ve farmakoloji prensiplerini kullanan bu yöntemle, tüberküloz tedavisi için kullanılabilecek iki, üç ve dört ilaç içeren sinerjistik ilaç kombinasyonları tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Çokol, "Şu anda bilinen antibiyotiklerin çoklu sinerjistik kombinasyonlarda beraber kullanılması antibiyotik direnci için elimizdeki en iyi kozlardan biri. Fakat mümkün olan kombinasyonlar astronomik sayılarda, örneğin, sadece 20 ilacın 15 binden fazla mümkün olan 5'li kombinasyonu var. Geliştirdiğimiz yöntem, bu yüksek sayıdaki kombinasyonların tedavi için en yararlı olanlarının bulunmasına imkan sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.