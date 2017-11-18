Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

13. Üroonkoloji Kongresi’nde konuşan Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Türkeri, diğer organlara sıçramamış vakalarda, sadece kanserli bölgeyi tedavi etmeye yönelik yaklaşımların başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Görüntüleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, prostat kanserinde “fokal tedavi” ve standart tedaviye oranla yan etki düzeyi çok düşük olan yaklaşımların gündeme geldiğini belirten Prof. Dr. Türkeri “Düşük riskli ve organa sınırlı prostat kanserinde yüksek Frekanslı Odaklanmış Ultrsaon Dalgaları ile yapılan fokal tedavi yöntemi ile ilgili birçok çalışma yürütülüyor. İlk beş yıllık sonuçlarda yüzde 70-90 arasında başarı bildiriliyor” dedi.