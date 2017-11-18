Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı karnesi zayıf. Türkiye’de her 2 evden 1’inde diş fırçası olmadığını söyleyen Diş Hekimi Aslı Tapan “Her 10 kişiden 9’unun diş problemi var. 65 yaş üstü insanların yüzde 50’sinin dişlerinin tümü eksik. İnsanlar yılda bir kere bile diş fırçası değiştirmiyor. 2 kişiden biri dişini fırçalamıyor” dedi. Ağız ve diş problemlerinin kalp hastalıklarından mide hastalıklarına kadar birçok sağlık problemine yol açtığını ifade eden Tapan “Toplum diş hekimine, dişini korumak için değil, çürüdükten sonra çektirmek için gidiyor” dedi.