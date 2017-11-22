Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mevlüt Recep Pekcici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne dostu hastane modeliyle yükselen sezaryen oranlarının düşürüldüğünü ve annelerin kendilerini daha rahat hissedecekleri bir ortamın sağlandığını söyledi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi doğum servisinde dört ayrı sancı, doğum ve lohusa (SDL) odaları oluşturduklarını anlatan Pekcici, anne adaylarının mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinde hastanede kaldıkları süreyi ev ortamı konforunda geçirebildiklerini vurguladı.

"Ankara'nın tek 'anne dostu' hastane unvanını aldık"

Doç. Dr. Pekcici, anne, bebek ve aile dostu modelde normal doğumu özendirmenin yanı sıra doğuma müdahale oranlarının da azaldığına dikkati çekerek, "Anne adayı yanında bir refakatçi ile kendisini daha rahat ve özgür hissedebiliyor. Önemli olan bu unvanı alabilmek değil bunun gereklerini yerine getirebilmek ve geliştirebilmektir. Hastanemizde yılda 2 bine yakın doğum gerçekleşiyor. Şu anda yüzde 60'ı sezaryen, yüzde 40'ı normal doğum." dedi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin referans bir hastane olduğunun altını çizen Pekcici, özellikle branş gerektiren riskli gebeliklerin kendilerine sevk edildiğini belirtti.

Pekcici, anne dostu hastane unvanını alabilmek için gebe okulunu da kurduklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Anne adayları, hamilelik döneminde alanında eğitimli doğumun bütün evreleri ve çocuk bakımı konusunda alanında uzman kişiler tarafından eğitim alıyor. Biz, anneleri aslında ilk olarak gebe okullarında normal doğuma yönlendiriyoruz. Anne adaylarımıza sağlamış olduğumuz hizmetlerimizle Ankara'da eğitim ve araştırma hastaneleri içinde bu unvanı alan tek hastane olmanın da gururunu yaşıyoruz."