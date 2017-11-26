Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oburluk deyince, çok yemek yiyen, hiç doymayan, iştahlarına hâkim olamayan kişilerin akla geldiğini ifade eden Dr. Fevzi Özgönül, “Bir kişiye obur diyebilmemiz için, kişinin sadece tatlı düşkünü olması veya ekmeği çok sevmesi yetmez, kişinin 24 saat yemek yiyebiliyor olması gerekir. Tedavileri için de, iştahlarını kesmek yerine ana öğünlerde tıka basa doyana kadar yemek yemelerini sağlamalıyız. Öğün aralarında bir şeyler atıştırmalarını engelleyip, şekerli ve asitli içeceklerden uzak tutmalıyız. Ayrıca sabah kahvaltılarını mutlaka yaptırmalı ve yediklerini sindirmeleri için hareket etmelerini sağlamalıyız” dedi.



Nasıl anlaşılır?

1 - Acıkmadan yemek yersiniz.

2 - Çabuk yorulursunuz.

3 - Uzun yürüyüşlerden hoşlanmazsınız.

4 - Tatlı üzerine tuzlu gıda istersiniz. Hatta çok doyurucu bir yemeğin üzerine başka bir atıştırmalığı yiyebilirsiniz.

5 - Yemek yemekten hareket etmeye zaman bulamazsınız.

6 - Yanınızda mutlaka bir atıştırmalık taşırsınız.

7 - Genelde su içmek yerine şekerli ve asitli içecekleri tercih edersiniz.

8 - Yatmadan önce mutlaka bir şeyler yersiniz.

9 - Genelde ne yemek istediğinizi bilmezsiniz.

10 - Derin uyuyamaz hatta kalkıp bir şeyler atıştırırsınız.