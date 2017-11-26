Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitki çayı nasıl demlenir, gribe hangi çay iyi gelir, bitki çayı zararlı mı soruları mevsim geçişlerinin en çok arananları arasında yer alıyor. Fitoterapi Derneği Başkanı Sezgin, bitkisel tedavi anlamına gelen fitoterapi ile nezle, grip gibi mevsim hastalıklarından korunmak isteyenlerin bitki çayları tüketebileceğini söyledi. Farklı doğal bitkilerden oluşan çayların mevsim geçişlerinde yardımcı olacağını düşünen vatandaşlar ise bu bilginin ardından arayışa koyuldu. Bitki çayı nasıl demlenir, gribe iyi gelecek çaylar hangileridir sorularına haberimizde cevap bulabilirsiniz.

"ÖNCE SAĞLIKLI BESLENİN"

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı şikâyetleri başladı. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu üyesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı ve aynı zamanda Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim hastalıklarının yaygınlaşmasıyla bitkisel çaylara ilginin arttığına işaret etti. Mevsim hastalıklarından korunmada en önemli noktalardan birinin "sağlıklı beslenme" olduğunu dile getiren Sezgin, gribin önlenmesinde vatandaşların tabiattan da yardım alabileceğini ifade etti.

"MÜRVER ÇİÇEĞİ ÖNEMLİ"

Sezgin, tabiatın bu konudaki en büyük armağanlarından birinin halk arasında pek bilinmeyen mürver çiçeği olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kurutulmuş mürver çiçeği ve yapraklarından yapılan çaylar özellikle gripten korunmada ve tedavide faydalandığımız bitkilerden biri. Bir tatlı kaşığı toz formunda kurutulmuş bitkiyi bir bardak kaynamış suya atıyoruz ve 5 dakika demleyip süzüyoruz. Günde 3 defa aç karnına bu çayı içebiliriz. Mürver bitkisini eczaneden ya da aktardan temin edebiliriz. Bitkisel çayın tadını güzelleştirmek için balın yatıştırıcı özelliğinden de faydalanabilir hatta bir dilim limonla keyifli hale getirebiliriz."

Canfeza Sezgin, 6 yaş üstü çocuklar için hazırlanan bitkisel çayda bir çay kaşığı mürver çayı kullanılabileceğini belirtti.

IHLAMUR VE KUŞBURNU

Çiçek ve dallarıyla kaynamış suda 5 dakika demlenen bir tatlı kaşığı ıhlamurun da grip tedavisinde yardımcı olduğunun altını çizen Sezgin, yemeklerden 30 dakika sonra içilen kuşburnu çayının da faydalı olduğunu söyledi. Bitkisel tedavi anlamına gelen fitoterapi ile mevsim hastalıklarından korunmak isteyenlerin karışım çay da tüketebileceğini aktaran Sezgin, şu tarifi verdi:

"10 gram ıhlamur, 10 gram mürver çiçeği, 10 gram oğulotu, 10 gram kuşburnu, 5 gram bamya çiçeği ve 5 gram rezene meyvesi bir kavanozda karıştırılır. Bir su bardağı kaynamış su için bir tatlı kaşığı karışım kullanılır. Ağzı kapalı 10 dakika demlenen karışım çayı, yemeklerden 2 saat sonra içilerek grip ve nezle gibi mevsim hastalıklarına karşı tüketilebilir."

SOĞUK HAVANIN İLACI BİTKİ ÇAYLARI

Tüm Aktarlar ve Baharatçılar Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkanı Ayhan Ercan da kış aylarının yaklaşması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle bitki çaylarına talebin arttığını bildirmişti.

Ercan, yaptığı açıklamada bitki çaylarının, sadece ısınmak, boğazı yumuşatmak için tüketilmemesi gerektiğini, içerisinde bulunan vitamin ve minerallerin etkisiyle bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini belirtti. Bitki çaylarının içeni hastalıklara karşı dirençli hale getirdiğini dile getiren Ercan, "Kış aylarının yaklaşması ve soğuk havanın etkisini göstermesiyle ıhlamur, ada çayı, zencefil gibi şifalı bitkilere olan talep hissedilir derecede arttı." dedi.

Vatandaşların gribe yakalanmadan bitki çaylarını tüketmeye ve evlerinde bulundurmaya başladığını anlatan Ercan, şunları kaydetti: "Vatandaşlar kendilerini hastalıklardan korumak için sağlıklı yollar arıyor. (Bitki çayları) Bunların fiyat aralığına gelince ıhlamur fiyatında geçen seneye göre geri çekilmeler var. Fiyatı da uçuk değil. Herkes rahatça alıp tüketebilir. Hasta olup sağlımızın peşine düşmek yerine hasta olmadan sağlımızı korumalıyız. Şifalı bitkiler tüketerek bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

KIŞ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Öte yandan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde açılan Bitki Çayı Demleme Kursu'nda görevli Tekniker Mehmet Şirin Yalvaç, bitki çayını doğru demlemenin püf noktalarını kursa katılan vatandaşlara anlattı.

Yalvaç, kış aylarında boğaz yollarında oluşan enfeksiyonları yok eden Zencefil, baş ağrısına karşı iltihap önleyici bir etkisi bulunan zerdeçal, kan pıhtılaşmasını engelleyerek kalp krizine karşı koruyan tarçın, ağız içerisinde oluşan bakterileri engelleyen karanfil, göğüs ısısını arttırarak birikmiş olan toksinleri atmaya yardımcı olan göğüs yumuşatıcı etkiye sahip havlıcan ve c vitamini açısından zengin olan aynı zamanda da çaya renk katan hibiskus bitkisinden oluşan karışımla elde ettiği kış çayını yaklaşık 15 dakika, 43 derecelik ısıda kaynatarak atölyeye katılan kursiyerlere ikram etti.

"KIŞ ÇAYINDA IHLAMUR OLMAZ, BAL KATILMAZ''

Ihlamurun diğer bitkilerin etkisini azalttığı için bitki çayına konulmaması gerektiğini vurgulayan Yalvaç, "Ihlamuru kesinlikle öneriyoruz fakat karışım çaylarında etken maddeleri devre dışı bırakıp diğer bitkilerin etkisini azalttığı için ıhlamuru, karışım çaylarında pek önermiyoruz. Ihlamurun tek başına sade halde içilmesini tavsiye ediyoruz dedi.

Kış çayının çok sıcakken bal ile tatlandırılmaması gerektiğini belirten Yalvaç, "Kış çaylarında şeker kullanımını önermiyoruz. Doğada Stevia adı verilen bir tatlı ot bulunmaktadır. Vatandaşlar çaya tat veren bu bitkimizi aktarlarda rahatlıkla bulabilirler" diye konuştu.

Bu bitkinin bulunamaması takdirde kış çayına bal katılabileceğini ifade eden Yalvaç, "Yalnız dikkat edilmesi gereken balın çaya çok sıcakken katılmamasıdır. Yani çayın hafif soğumasını bekleyip, daha sonra çaya bal katmalıyız" şeklinde konuştu.

ZEHİRLİ BİTKİLERE DİKKAT

Yanı sıra 42 yıllık baharatçı Mahmut Karadayı, kendisinin bile bilmediği birçok bitkinin olduğunu belirterek, "Özellikle vatandaşlar zehirli bitkiler konusunda dikkatli olsun" uyarısında bulundu.

Bazen klasiğin dışına çıkmak, arayışta olmak da gerektiğinin altını çizen Karadayı, "Bu işin ehlini bulsunlar. Ben bu işi 40 yıldan fazladır yapıyorum. Benim bile çok bilmediğim şeyler var. Çok iyi bilsem bile bir bilene soruyorum ve araştırıyorum. Yaptığım karışımların yan etkileri var mı, uzun kullanmada bir sıkıntı çıkarır mı, zehirli bitki hangisidir. Şimdi bir sürü de zehirli bitki var. Bunların satışı zaten yasak ama vatandaşların da bilmesi gerekiyor. Bazen vatandaş gelip zehirli bir bitki soruyor bana. Ne yapacağını sorduğumda içeceğim diyor. Kendisine zehirli olduğunu, içtiği zaman zehirleneceğini, uzun süreli içtiğinde hayatını kaybedeceğini söylüyorum. Vatandaşlar kulaktan dolma bilgilerle bazen zehirli bitkiler alabiliyor. Çünkü her şey paraya dönüşmüş durumda. Bu konuda artık insanlık falan da bitmiş, ben vereyim de gerisi ne olursa olsun mantığı yürütüyorlar. Ben buna karşıyım. Vatandaşları bu konuda sürekli uyarıyorum" ifadelerini kullandı.