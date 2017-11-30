Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ihlamur faydaları nelerdir diye sorsak büyüklerimiz saymakla bitiremez. Biz bilmeyenleri de düşündük ve ıhlamur neye iyi gelir diye haber hazırladık. Kışın gelmesi ile birlikte vatandaşın rağbeti ıhlamura artıyor. Esnaf da seviniyor. Grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızılıklara iyi gelen ıhlamur gribal enfeksiyona karşı hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı etkisiyle biliniyor. Tabii ıhlamuru yapması da önemli. ıhlaur çayı tarifi de haberimizde. İşte ıhlamur faydaları

IHLAMURUN FAYDALARI NELER?

Avicenna Marka Sorumlusu Uzman Biyolog Arzu Kabakçı kış mevsiminin en çok tercih edilen bitkilerinden olan ıhlamur hakkında önemli bilgiler verdi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ıhlamur satışlarında hareketlilik başladı. Ihlamur soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı hem koruyucu hem de tedaviye yardımcı etkisiyle biliniyor. Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, ıhlamurun hafif uyku bozukluğuna ve psikolojik sorunlara karşı önerildiğini ifade ederek, “Ihlamurgiller Tiliaceae familyasındandır. Ihlamur ağacı Avrupa’ya özgü bir bitkidir. Sarımsı beyaz çiçekli ve kenarları ince veya derin testere dişli yapraklara sahip kışın yapraklarını döken 25 m boyunda yeşil ağaçlardır. Ihlamur çiçekleri fenolik asitler, proantosiyanidinler, taninler, flavonoitleri bitki zamkları ve az miktarda yatıştırıcı etkisi olan bir uçucu yağ içerir. Ihlamur çiçekleri dahili olarak kullanıldığında her türlü hafif uyku bozukluğuna ve anksiyete ya da huzursuzluk gibi psikolojik sorunlara karşı önerilir” diye konuştu.

Ihlamur Çayının Faydaları

Avrupa’da, halk arasında yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ıhlamur, Tilia olarak bilinen ıhlamur ağacından (lime tree) elde edilir. En sık rastlanan ıhlamur ağacı türleri, Tilia cordata ve Tilia platyphyllos’dur. İki ağacın birbirinden farkı, yapraklarının büyüklüğüdür. Ihlamur çayı geleneksel olarak sinirleri yatıştırmak ve kaygı giderici olarak kullanılmaktadır.

Ihlamur ağacı oldukça hızlı büyür ve 15-25 metre uzunluğa erişebilir. Sağlığa faydalı ve çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bölümü ise sarı-beyaz renklerde açan çiçekler ve yapraklarıdır. Çiçekler, bahar aylarında açar ve bu mevsimde toplandıktan sonra kurutulur. Kalp şeklindeki bu çiçekler 5-10 santim uzunluğa kadar büyür. Ihlamur ağacı kabuğu gri, yumuşak ve liflidir.

Ilıman iklimlere özgü ıhlamur ağacı kışın yapraklarını döker. Ağacın ürüne bağlı olarak güçlü ve yumuşak kokulu çiçekler açabilir. Çiçeklerinde bulunan yağ sayesinde aromatik bir tadı vardır. Kurutulmuş çiçekleri ise hafif tatlı ve yapışkandır.

Terlemeyi teşvik eder

Ateş düşürür

Öksürüğe iyi gelir

Gribe ve nezleye iyi gelir

Migren ağrılarını hafifletir

Kaygıyı azaltır

Stresi azaltır ve rahatlama sağlar

İshal tedavisinde kullanılır

Kan basıncını düşürür

Karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde kullanılır

Damar sertliğine karşı kullanılır

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar

Kas spazmlarını giderir

Safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır

Boğaz ağrısını alır

Hazımsızlığa iyi gelir

Çarpıntıyı giderir

Toksinlerin atılmasına yardımcı olur

Ihlamur Çayı Nasıl Hazırlanır?

Yemeklerden sonra siyah çay ya da kahve içme alışkanlığınız varsa bunların yerine ıhlamur çayı içerek hem sindirim sisteminizin daha iyi çalışmasını hem de ruhsal olarak rahatlama sağlayabilirsiniz. Ihlamur çayı hazırlarken bardak başına bir çay kaşığı tepeleme kurutulmuş ıhlamur ölçüsünü kullanabilirsiniz. Ihlamuru suyla birlikte kaynatmayın. Önce suyu kaynatın ve önceden ıhlamur koyduğunuz demliğe kaynamış suyu boşaltıp ağzını kapatın ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Yemeklerden sonra günde 3 kere ıhlamur çayı içebilirsiniz.

Ihlamurun Sağlığa Faydaları

Ihlamur çayı ülkemizde olduğu gibi farklı kültürlerde geleneksel olarak grip nedeniyle yükselen ateşi düşürmek için kullanılmaktadır. Ihlamur çayının buharı burun tıkanıklığını açmaya yararken, sıcak çay boğaz ağrısını, öksürüğü alır. Diğer popüler kullanımı ise sakinleştirici etkisi ile sinirleri yatıştırmak içindir. Yatıştırıcı etkisi bulunan ıhlamur çayı gerginliği alır, kaygı nedeniyle gerilen sinirleri yatıştırır, stresi azaltır ve uykuya geçişi kolaylaştırır.

Kalp çarpıntısına ve yüksek tansiyona karşı tavsiye edilen ıhlamur çayı, C vitamini kaynağı olan limon suyu ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Ihlamur çiçeği ile hazırlanan cilt kremleri, kaşıntılı deri hastalıklarının belirtilerini hafifletmek için kullanılmaktadır. Çeşitli kozmetik markaları selülit kremleri içerisinde ıhlamur kullanmaktadır.

İdrar söktürücü olarak karaciğer ve safra kesesi hastalıklarının tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Ihlamurun faydaları üzerine yapılan çalışma sayısı oldukça az olmakla birlikte bazı klinik araştırmalar kas kasılmalarını azalttığı yönünde sonuçlara sahiptir.

Ihlamuru piyasada kurutulmuş ıhlamur çiçekleri, hazır poşet çay, kapsül, ıhlamur özü ve tentür olarak bulabilirsiniz.

Ihlamurun Tarihi

Ihlamur ağacının çiçekleri Ortaçağ’dan bu yana geleneksel olarak terlemeyi teşvik etmek ve ateş düşürmek için kullanılmaktır. Tarih boyunca idrar söktürücü, spazm çözücü, mideyi sakinleştirici, öksürük ve boğaz ağrılarına karşı, balgam söktürücü, migren ağrılarına karşı, karaciğer ve safra hastalıklarına karşı kullanıldığı bilinmektedir.

Almanya’da resmi olarak şifalı bitki kabul edilen ıhlamur, doktorlar tarafından soğuk algınlığına karşı tavsiye edilmektedir. Bazı kültürlerde sadece ıhlamur ağacı altında oturarak epilepsinin tedavi edilebildiğine inanılırmış.

Yunan mitolojisinde, tanrılara onu ölümlüler arasında bırakmaması için yalvaran Philyra’nın bu isteğinin karşılığında uzun ömürlü ıhlamur ağacına dönüştürüldüğüne inanılırmış.

Ihlamurun Yan Etkileri

Ihlamur kısa süreli ve tavsiye edilen oranlarda kullanıldığında bir yan etkisi yoktur. Ancak uzmanlar uzun süreli kullanımının kalp hasarına neden olabileceğini belirtiyorlar. Ayrıca ıhlamur ağacı kabuğuna temas etmek ciltte tahrişe yol açabilir. Gebe ve emzirme dönemindeki kadınların ıhlamur çayı içmeden önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilmektedir.