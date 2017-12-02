Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarında hamilelerin grip riski altında olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, bu dönemde soğuk algınlığı ya da gribe yakalanmamak kış aylarında kapalı ve kalabalık mekanlarda uzun süre kalmamak gerektiğini belirterek “Ancak kendinizi de eve hapsetmeyin. Yürüyüşlerinizi binlerce kişinin girip çıktığı alışveriş merkezi tarzı kapalı alanlarda değil, eğer hava şartları uygunsa, yerler ıslak, kaygan, karlı veya buzlu değilse; 15 dakika da olsa dışarıda, açık alanlarda yapmaya çalışın. Grip salgınının olduğu bu mevsimde tokalaşmak, öpüşmek riski artırdığından, dikkatli olun ve yakın temastan kaçının. Yürüyen merdiven gibi yerlere temas ettikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayın” dedi.