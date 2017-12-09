Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Pankreas kanseri sebebiyle geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden başarılı Tüp Bebek Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halit Fırat Erden’in başlattığı tedaviyi meslektaşı Prof. Dr. Bülent Tıraş’ın devam ettirmesi sonucunda 17 yıl boyunca evlat hasreti çeken Pınar-Hüseyin Oktar çifti çocuk sahibi oldu. Yıllarca uğraştıktan sonra bebekleri Masal’a sarılırken “Evlat kokusunu içimize çekebilmek için çok bekledik. Onu bize veren Allah’a şükürler olsun” dediler. Diyabet hastası ve kanında sulanma olan 36 yaşındaki Pınar Oktar ve bir özel şirkette şöför olarak çalışan Hüseyin Oktar, yıllar boyunca anne baba olmak için mücadele etti. 4 defa aşılama, 3 defa tüp bebek denemesinden sonra hem paraları hem de ümitlerinin tükendiği bir anda Prof. Dr. Halil Fırat Erden’le karşılaştılar. Bir daha asla anne olamayacağım” diye düşünen Pınar Hanım yeniden umutlandı. Op. Dr. Erden, çifti hemen tedaviye aldı. Ancak tedavi sürerken Op. Dr. Erden’in pankreas kanseri olduğu anlaşıldı. Hastalığı hızla ilerleyen Op. Dr. Erden, başladığı işi yarım bırakmak istemiyordu. Çalışabildiği son ana kadar Pınar-Hüseyin Oktar çiftini takip etti. Ancak Op. Dr. Erden’in ömrü tedavinin sonucunu görmeye yetmedi. Op. Dr. Erden’in başlattığı tedaviyi devralan Prof. Dr. Bülent Tıraş, embriyolar için havuz oluşturdu. Toplanan embriyolar genetik araştırmaya gönderildi ve 2,5 yıl süren tedavi sonrasında Pınar Oktar hamile kaldı. Ve önceki gün Ayşe Masal dünyaya geldi…



Prof. Dr. Bülent Tıraş’ın tedavisi sayesinde Oktar çifti bebek sahibi oldu.