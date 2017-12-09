Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üstelik çeşitli bağımlılıklar, depresyon, kaygı bozuklukları gibi durumlar erişkin dönemde DEHB olan bireylerde daha sık görülür. Hayli zorlayıcı sonuçlara rağmen DEHB’nin iş yaşamında avantajlı bazı yönleri de vardır. DEHB semptomları, girişimcilikle ilişkili önemli özellikleri beslemektedir. DEHB; dürtüsellik, sabırsızlık, ilgi duyulan konuya aşırı odaklanma, hareketlilik, yenilik arayışı gibi bazı belirtiler içermektedir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, DEHB’nin “girişimcilik” için olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. İlk bakışta DEHB’nin; zayıf konsantrasyon, hiperaktivite ve kendini yönetmede zorluklar gibi semptomlarının iş performansını olumsuz etkilediği düşünülse de başarılı girişimcilerin sıklıkla DEHB belirtileri sergilediklerini gözlemlenmektedir. A.B.D Syracuse Üniveristesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; kendi işlerini kurmuş bir grup girişimcinin özgeçmişleri, kariyerleri ve DEHB belirtileri incelendiğinde bu rahatsızlığın iş hayatına girme kararları ve girişimcilikleri üzerinde olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur” diye konuştu.



Dürtüsellik, Kaygılanmadan Harekete Geçmelerini Kolaylaştırıyor



Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi(DHEB) olan kişilerin yeterince ilgilerini çekmeyen konularda isteksiz olduğunu ifade eden Yrd.Doç.Dr.Onur Okan Demirci, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Yani diğer bir deyişle sabırsız ve dürtüsel kişilerdir. Bir önceki iş yerinde yaşanan sıkıntıya tahammül edemeyip işten ayrılma ve kendi işini kurmaya karar verme gibi kararlarda DEHB’nin bu özellikleri etkili görünmektedir. DEHB’li kişilerin kendi işlerini kurduğunda, stresli olabilecek bazı durumlarda gayet iyi performans gösterdikleri görülmektedir. Dürtüsellik, beklenmedik durumlarda kaygılanmadan harekete geçmeleri konusunda avantaj sağlamaktadır. Nitekim hızlı karar vermek, kriz durumlarında önemli bir etkendir.



Rutin İşlerden Çabuk Sıkılıyorlar



Girişimcilikte bir başka önemli faktör de yeni deneyimler yaşama hevesi ve risk alma eğilimidir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bu açıdan da avantajlar sunar. Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken bir dezavantajı da hatırlamak gerekir: DEHB olan kişiler, muhasebe kayıtları tutmak gibi dikkat ve sabır gerektiren kritik görevlerde sorun yaşamaktadırlar. DEHB’den kaynaklanan özellikleri, kendi işlerini geliştirme konusunda işe yaramaktadır ancak rutine dönüşen işlerde durum tam tersi gibi görünmektedir.



Aşırı Odaklanma İş Yaşamlarında Avantaj Sağlıyor



Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olan kişiler ilgilerini gerçekten çeken bir konuda, aşırı odaklanma olarak bilinen alışılmadık düzeyde konsantrasyon gösterirler. Bu aşırı odaklanma ve ısrarcılık, rekabet konusunda DEHB’li kişilere avantaj sağlamakta ve bu kişilerin konuda uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktadır.



Hiperaktif Girişimciler İş Yükünden Çok Etkilenmiyor



Fiziksel hareketlilik, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olanların bir başka önemli özelliğidir. Girişimci kişiler, hiperaktiviteyi iş yüküne yakıt sağlamak için kullanabilmektedir. Enerji düzeyleri tüm gün aynı kalmadığı için, kendi işlerini yürütmeleri sayesinde çalışma saatlerini ayarlayabilirler.



Liderlikte Ön Plandalar



Ekonomi dünyası açısından girişimcilik kararları büyük oranda mantık ve somut verilere dayalı gibi gözükse de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi olan girişimcilerin karar verme ve mantık zincirleri incelendiğinde; dürtüsellik, risk alma, hızlı karar vermek, aşırı çalışmak ve hiperaktivite gibi hastalık belirtilerinin başarıda etkili olduğu görülmektedir. Belirsiz durumlarda içgüdüsel kararlar vermeleri işe yarayabilmektedir. DEHB yıkıcı sonuçlara yol açabilen bir klinik problemdir ancak bazı özellikleri nedeniyle girişimcilikte ve liderlikte ciddi avantajlar sağlayabilir. DEHB olan kişilerin kariyer planlarını yaparken bu özelliklerini dikkate almaları önemli olacaktır.”