Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zi&On Psikiyatri Merkezinden Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, “Kimse dünyaya özgüven eksikliğiyle gelmez. Böylece özgüven duygusu zamanla zarar görür. Çocukluktan beri bilinçli ya da bilinçsizce bazı davranışlar sergileriz ve her davranışımıza karşı çevremizdekilerden özellikle ailemiz tarafından geribildirimler alırız. Çevreden aldığımız tepkileri değerlendirir ve yaptığımız şeyin iyi ya da kötü olduğuna dair bir sonuca ulaşırız. Çocuk, bir davranış gösterdikten sonra çevresi tarafından takdir, sevgi ve saygı alıyorsa, kendisinin değerli ve yeterli olduğuna inanır. Bunun aksine çocuk, çevresinden sürekli eleştiri ve ceza alıyorsa kendisinin; kötü, beceriksiz ve yetersiz biri olduğuna dair bir inanç geliştirecektir. Böyle durumların ve davranışların birçok kez tekrarlanması yoluyla çocuk kendini değersiz, yetersiz görmeye başlayacaktır ve yanlış yapma, eleştirilme korkusu yaşayacaktır” dedi.

“ÖZGÜVENİN YÜKSEK OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ; KİŞİNİN KENDİSİNDEN HOŞNUT OLMASIDIR”

Depresyon, sosyal fobi gibi kaygı bozuklukları olan kişiler de öz güven eksikliğinin de olduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr. Demirci, “Madde bağımlılığı, yeme ve kişilik bozukluğu olan kişilerde öz güven eksikliği sıkça görünmektedir. Öz güvenin yüksek olduğunun göstergesi; kişinin kendisinden hoşnut olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, özgüven eksikliğinden kurtulmak için 7 adımı şöyle sıraladı:

“1) İlk önce kendinize merhamet gösterin. Kendinizi eleştirmekten, şikâyetçi olmaktan, mükemmel olma isteğinizden vazgeçin.

2) Olumsuz iç konuşmanızı keşfedin ve daha olumlu düşüncelerle değiştirin. Örneğin: ‘Zaman zaman bir şeyleri başaramazsam bile değerli bir insanım’ veya ‘Başkalarından takdir almasam bile değerliyim’ düşüncesini artırın.

3) Olumlu yanlarınızı keşfedin. Hayatta başardığınız şeylerin listesini yapın.

4) Görünüşünüze giyiminize dikkat edin. Dik oturun.

5) Hobiler edinin. Sevdiğiniz ilgi duyduğunuz mutlaka bir şeyler vardır.

6) Sizin için önemli olan hedefler belirleyin. Amaçlarınıza ulaşmak için süreci küçük adımlara bölerek başlayın.

7) Kendinize iyi bir arkadaş olun. En yakın arkadaşınıza ve sevdiklerinize gösterdiğiniz anlayışı, saygıyı ve merhameti kendinize de gösterin. Unutmayın: Ait olduğunuz en değerli hazineniz kendinize duyduğunuz saygıdır.”