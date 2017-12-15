Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 2013 yılında 8,3 olan obezite oranının 9,9'a yükseldiğini belirterek, "Bu da hızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda fazla kilo oranı ise 2013'te yüzde 14,2 iken 2016'da bu rakam 14,6'ya çıkmış bulunuyor. Çocuklarımızın yüzde 74'ü kilo olarak normal gözükmekte, buna karşı yüzde 1,5 da kilosu düşük çocuğumuz var." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin iş birliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi" konulu Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğu Sempozyumu'nda konuşan Bakan Demircan, "obezite tehlikesi" vurgusu yaptı.

Sağlıklı geleceğin ancak sağlıklı bireylerle mümkün olabileceğine değinen Demircan, şu bilgileri verdi:

"Çocuk çağı obezitesi ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir araştırma çalışmamız olmuştu. Gerçekten o sonuçlar bize tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ve büyümekte olduğunu gösterdi. Sonuçlar bize şunu gösterdi; 2013 yılında (obezite oranı) 8,3 iken maalesef 9,9'a yükselmiş bulunmakta. Bu da hızın ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda fazla kilo oranı ise 2013'te yüzde 14,2 iken 2016'da bu rakam 14,6'ya çıkmış bulunuyor. Çocuklarımızın yüzde 74'ü kilo olarak normal gözükmekte, buna karşı yüzde 1,5 da kilosu düşük çocuğumuz var. Konu çocuk olunca geleceğimiz mevzubahis oluyor elbette. Çocuklar bizim geleceğimiz."

"Mesele basit bir mesele değil'

İnsan sağlığını etkileyen faktörleri sıralayan Demircan, genetik, çevre, beslenme, yaşam tarzı ve hareket-hareketsizlik konularının sağlıkta önemli belirleyici rol oynadığını anlattı.

Demircan, "Kötü beslenme, özellikle fast food, aynı zamanda sanayi ürünü besinlerin bizi ve çocuklarımızı tehdit etmekte olduğunu görmek zorundayız. Bu konuda da özellikle karbonhidrat ve nişasta bazlı beslenmenin bu işte önemli bir sorumluluk üstlendiği kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Obezite ve sağlıksız beslenmeye karşı kurumların ortak hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Demircan, "Mesele basit bir mesele değil, yüzde 10'ları hızla geçer gibi görünüyor. Etkili tedbirler alırsak, mücadelemizi tavizsiz olarak sürdürürsek inşallah gelecekte çocuklarımızı bu tehlikeden kurtarmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, obeziteye karşı hareketin önemli olduğunu söyledi.

Akıllı telefon ve cihazların da sağlığı olumsuz etkilediğini aktaran Demircan, şunları kaydetti:

"Bu kuşak hızlı bir değişime sahip oldu ama şimdi yenidoğan çocuk daha bir yaşında o telefonun üzerinde parmağı ile resmi büyütmeye çalışıyor. Onlar çok daha farklı bir dünyaya geliyorlar. Bu farklı dünya onların üzerinde etkili oluyor, onların hareketlerini sınırlamaya başladı. Bununla ilgili de tedbir almalıyız. Bu konuda bilim adamlarının bize yol göstereceğine inanıyorum."