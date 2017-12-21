Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apiterapi nedir, nasıl yapılır, apiterapi hangi hastalıklara karşı etkili? soruları en çok arananlar arasında yer almaya başladı. Her derde deva diye anılan bal ve balın küçük ama çok iş yapan çalışkan işçileri sağlık sektörünün vazgeçilmezleri arasında gösteriliyor. Ancak bu tedavi yönetiminde alerjik risklere karşı bir apiterapi uzmanına başvurulması öneriliyor. Konuyla ilgili organizasyonlar düzenlenirken, buna ilişkin bir toplantı da İstanbul'da gerçekleştirildi. Arılardan gelen şifa, Beykoz'da düzenlenen Apiterapi Kongresinde masaya yatırıldı. İşte apiterapi ile ilgili merak edilenler...

APİTERAPİ NEDİR?

Apiterapi, bal arısının ürettiği, zehir, bal, polen, süt, propolis gibi ürünlerin insan sağlığı için kullanılma yönetimi. Arı ürünlerinin bir ya da birden fazla hastalığın önlenmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Her geçen gün sonuçlanan araştırmalar toplumların dikkatini bu konu üzerine çekmekte ve özellikle Uzak Doğu ülkelerinde başlayan ve dünyada hızla gelişen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla yaygınlaşmaktadır. Hatta, başta Japonya, Doğu Asya ülkeleri, ABD, Kanada gibi ülkelerde apiterapi merkezleri kurulmuştur.

APİTERAPİ İSTANBUL'DA TARTIŞILDI

Yurtiçi ve dışından 150 katılımcının bulunduğu kongrede arı ürünlerinin etkileri tartışıldı. Arı ürünlerinden en korkulanı aslında zehir, o zehir uzman ellerde şifa olabiliyor. Apiterapi, geleneksel tıpla modern tıbbı birleştiriyor ve ortaya arılardan gelen şifa çıkıyor. Arının ürettiği propolis ise pek çok hastalığa iyi geliyor. Hastalanmadan önce kullanmak hastalıklara karşı büyük fayda sağlıyor. Arı ürünlerini kullanırken dikkatli olmakta fayda var çünkü alerjik etkileri olabilir.

APİTERAPİ HANGİ HASTALIKLARA KARŞI ETKİLİ?

Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarından kadın hastalıkları ve zihinsel gelişime kadar arı ürünleri insan sağlığı için bilinenden çok daha etkili. Tamamlayıcı tıp uygulamalarından "apiterapi"nin yıl sonuna kadar açılacak merkezlerle yaygınlaşması bekleniyor.

Gata Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tanyüksel yöntemle ilgili, "Apiterapi öncelikle sağlıklı yaşamı destekleme, ikincisi de bazı kronik hastalıklarda klasik tedaviyi destekleme açısından bizlere yeni bir kapı sunuyor" diye konuştu. Sağlık Bakanlığının da destekleyici ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında onay verdiği arı ürünleri, hem hastalık önleyici hem de tedaviyi tamamlayıcı nitelikte. Prof. Tanyüksel, "Bal, mide ve bağırsak şikayetlerinin giderilmesinde, kemoterapi ve radyoterapi hastalarında kullanılıyor. Yüzde 47’si protein olan polen de zihinsel ve mental gelişimlerde çok önemli. Propolis antioksidon olarak gıdalar içinde en yüksek ürün" değerlendirmesinde bulundu.

APİTERAPİ ALERJİ TESTİ SONRASI UZMAN HEKİMLERCE YAPILMALI

Sadece bal, polen ve propolisin değil, arı sütü ve zehrinin de birçok kronik hastalığın tedavisinde kritik roller üstlenebildiğini belirten Tanyüksel, "Ana kraliçe sadece arı sütü ile besleniyor ve yıllarca yaşayabilir. Kadınlarda rastlanan şikayetlerin giderilmesinde, erkeklerde sperm hareketsizliğinde çok iyi sonuçlar verdiği yazıyor. Arı zehrine karşı alerjisi yoksa, özellikle kas iskelet sistemine ait kronik rahatsızlıkların giderilmesinde büyük yararları var" dedi.

Apiterapi uygulamalarının, alerji testi sonrası sertifikatı hekimer tarafından yapılması gerekiyor. Aralarında GATA'nın da bulunacağı, Sağlık Bakanlığı onaylı apiterapi merkezlerinin yıl sonuna kadar açılması planlanıyor.