Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stevia nedir, faydaları nelerdir, stevia zararlı mı, stevia nerede deneniyor, şeker otu ne işe yarar, ne amaçla üretiliyor? gibi soruların cevapları bu haberde. Stevia bitkisi, senelerden beri Paraguay ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde kullanılıyor. Türkiye'nin dev çay üreticisi ÇAYKUR'un Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, 5 yıla yakın bir süredir deneme amaçlı sürdürülen stevia üretiminde başarıya ulaşıldığını belirtti. İşte stevia ile ilgili merak edilenler...

SIFIR KALORİLİ ŞEKER ÜRETİMİ ÇOK YAKIN

Yılda iki kez hasat edilen steviadan, dekarda 4 ton civarında ürün elde edildiğini bildiren Sütlüoğlu, dünya bu bitkiyi yeni yeni tanırken ÇAYKUR olarak bu pazarda kendilerine yer bulmak için uğraştıklarını ifade etti. Sütlüoğlu, steviadan şeker üretimi yapmak üzere başlattıkları fabrika kurma çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirterek, bir Çin firmasıyla anlaşma yaptıklarını bildirdi.

Anlaşma çerçevesinde ÇAYKUR'un Cumhuriyet fabrikası hinterlandındaki alana kurulacak stevia fabrikasının 2018 yılında devreye alınacağını kaydeden Sütlüoğlu, "Önemli bir olumsuzluk olmazsa gelecek yıl üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.

STEVIA BİTKİSİ NEDİR

Şeker otu bitkisi, Paraguay menşeli stevia isimli bir bitkidir. Yapılan araştırmalar bu bitkinin diyabet hastaları için bir umut olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’de ise Rize çevresinde deneme amaçlı ekimi başarıyla yapıldı. Dünyada kullanımı her geçen gün kat kat artan stevia bitkisinin şu an 5 milyar dolarlık bir pazarı bulunuyor.

Fabrikasyon işlemlerden geçtikten sonra şekere oranla 300-400 kat daha tatlandırıcı özellik kazanabiliyor. Ancak sıfır kalori ve sıfır proteini içeren stevia bitkisi asrın bitkisi olarak anılıyor. Stevia bitkisinin diyabet, hipertansiyon, obezite tedavisi ve sigarayı bırakmak için kullanılabileceği ifade ediliyor.

STEVİA BİTKİSİ FAYDALARI NELERDİR

1- Şeker otu cildi besler, sıkılaştırır ve kırışıklıkları düzeltir. Cilt bakımı için bir maske olarak da kullanılabilir.

2- Dermatit etkisi sayesinde sivilcelere iyi gelir ve sivilceleri azaltmak için kullanılabilir.

3- Şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yardımcı rol oynar.

4- Yüksek tansiyon hastalarına iyi geldiği bilinmektedir.

5- Kabızlık, depresyon ve asabiyete karşı iyi etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

6- Bağırsak ve mide florasını korur.

7- Asit alkali dengesini sağlar ve korur.

8- Bilinen ve rastlanılan herhangi bir yan etkisi yoktur.