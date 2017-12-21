Nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da işaret eden Prof. Dr. İnanç “Nar suyu içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi.
Gribe karşı nar suyu tedbiri
21.12.2017 - 06:50 | Son Güncelleme: 21.12.2017 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, 100 ml nar suyunun yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sını karşıladığını söyledi.
Etiketler : nar suyu,grip,
529419 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/529419.aspx
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