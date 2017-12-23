Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grip aşılarının içinde alüminyum olmadığını söyleyen doktorlar “Halka bu şekilde yanlış mesajlar vererek aşıdan soğutmak, çok sayıda kişinin hastalanmasına ve ölmesine sebep olmak anlamına gelir” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, grip aşılarında alüminyum bulunduğunu ve bunun da Alzheimer’a sebep olduğu için sağlığa zararlı olduğunu öne sürmüştü. Karatay’ın açıklamalarına meslektaşlarından tepki geldi. Ortak bir yazılı açıklama yapan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi doktorlar, grip aşısının içinde alüminyum olmadığını belirterek bu aşının sağlık için gerekli olduğunu bildirdi.

Risk altındaki kişilerin korunması için en etkili yolun aşı olduğunu söyleyen uzmanlar “Gribe yakalanmamak için sık el temizliği, sağlıklı beslenme, mevsime göre giyinme gibi kişisel önlemlerin yanı sıra özellikle risk altındaki kişiler için en etkili korunma yolu aşıdır. Aynı zamanda bu kişiler, gribin en önemli komplikasyonu, ölümlerin büyük oranda nedeni olan zatürre açısından da risk altındadırlar. Doktorlarından bilgi alarak pnömokok aşısı da olmalıdırlar” dedi. Bulunduğumuz yarım kürede grip virüsünün her yıl ekim ayında başlayarak aralık ayında artıp nisan-mayıs aylarını kapsayan dönemde sık görüldüğüne dikkat çeken uzmanlar “Bu yüzden grip aşısının her yıl ekim ayında yaptırılması gerekmektedir. Ancak risk grubundaki kişiler, daha önce yaptırmadılarsa, şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler” diye açıkladılar.