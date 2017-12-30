Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, eğer uçakla seyahat edilecekse bir gece önceden cilde yoğun nemlendirici uygulamakta fayda olacağını belirterek, “Çünkü uçakta kabin basıncının dehidrasyon etkilerine maruz kalacağınız için gece uyguladığınız cilt nemlendirici cilt neminizi arttırmaya yardımcı olacaktır. Uçaktaki kuru hava cildin nemini kaybetmesine yol açar bunu unutmayın ! Seyahat sırasında cilde zarar veren diğer faktörler ise beslenme düzenindeki değişiklik, yol stresi veya cilt tipinize uygun olmayan ürünler kullanmaktır” dedi.Yolcuların yanınıza mutlaka seyahat boyu şampuanı ve saç kremini almalarında fayda olduğunu kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, “Çünkü kalacağınız yerin sunduğu bakım ürünleri saç dokunuza zarar verebilir. Gün içerisinde saçlarınızı çok sık taramamalısınız ve çok sıkı olarak saçlarınızı toplamamalısınız. Aksi takdirde saçlarınızın kırılmasına ve çatlamasına neden olursunuz. Saçlarınızı kuruturken fön makinesini de uzakta tutmaya özen gösterin.



Ayak bakımı kişisel hijyenin en önemli parçalarından biridir. Bütün gün ayaklarımızın üzerinde durduğumuz düşünülürse ayak sağlığının da genel anlamda ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Bu nedenle seyahate çıkmadan önce pedikür yaptırmanızda fayda var. Ayrıca ayaklarınızı her gün ılık ve sabunlu suyla yıkayın. Ardından serin suyla durulayıp bir havlu yardımıyla ve parmak aralarını atlamadan iyice kurulayın.Ayaklarınıza ekstra bakım için talk pudrası veya krem uygulayabilirsiniz. Seyahat çantanızda yanınızda daima yara bandı taşımalısınız. Babet ayakkabılar, topuklu ayakkabılar ayaklar şiştiği için ayakları sıkabiliyor.Bütün yükünüzü kaldıran ayaklarınıza acıyın, kilit bölgelere yara bantları yerleştirerek tedbirinizi alın. Seyahat için rahat ayakkabıları tercih etmenizde büyük önem taşır” dedi.



Güzel ve narin ellere sahip olmanın çok önemli olduğunu dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr.Ata Nejat Ertek, dahna sonra şunları söyledi; “El bakımında ellerin doğru şekilde yıkanmasına dikkat edilmelidir.Doğru yıkama için ihtiyacınız olan malzeme yumuşak bir sabundur. Kimyasal maddeler ellerin çok yıpranmasına neden olduğu için doğal ve ph dengeli sabunlar kullanmalısınız.Ellerinize haftada 2-3 defa peeling yapmalısınız, bu ellerinizi ölü hücrelerden ve birikmiş kirlerden arındıracaktır.Ellerinizi yıkadıktan sonra mutlaka el kremi sürün.Eller kadar güzel tırnaklarda büyük öneme sahiptir.Tırnaklarınızı fırçalayın ve içlerini iyice temizleyin. Tırnaklarınızı törpülerken ise törpüleme işleminin tek yönde olmasına dikkat edin. Tırnak etlerinizi yumuşatmak için ılık ve sabunlu suda 5 dakika kadar bekletin ve yumuşayan etleri tırnak tiplerinize doğru itin. Tırnaklarınızı sararmamaları için limonla 1-2 dakika ovabilirsiniz.”