Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 20 yıldır “yağlı karaciğer ve metabolik karaciğer hastalıkları” biyolojisi ve tedavisi üzerinde çalışmalar yapan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Gastroenteroloji Hepatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Başaranoğlu, “Karaciğerimizi Fruktoz Şurubundan Neden Korumalıyız?” adını verdiği kitabında bu konuyu bir kez daha gündeme taşıyor. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasının, günümüz beslenme düzeni yüzünden 7’den 70’e herkesin problemi hâline geldiğini anlatan Prof. Dr. Başaranoğlu, “Bugün evlerimize trans yağı sokmasak da ev dışında yediklerimizle vücudumuzu trans yağla dolduruyoruz. Hamburger, döner, patates kızartması, bisküvi, cips, poğaça, çikolata ve früktoz şurubuyla yapılan meşrubatlar karaciğer yağlanmasına ve siroza davetiye çıkarıyor. Günümüzde bel çevresi kalın, tansiyonu yüksek, kan yağları bozuk, kan şekeri yüksek kardiyometabolik riskleri yüksek bir insan grubu ortaya çıktı. Ben buna ‘şişmanlık sirozu’ diyorum ve bunun bilinen bir tedavisi yok” diye anlatıyor.