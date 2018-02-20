Bu çip sayesinde, ilaç geliştirmede hayvan ve insan denek kullanılmasının önüne geçilmesinin yanı sıra çalışmalarda yaşanan zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilmesi planlanyor. Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Akpek “Bunu Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriyoruz. Kimyasal ürüne veya ilaca deri nasıl reaksiyon verecekse aynı reaksiyonu verecek bir deri çipi üretmeye çalışacağız. Bu sayede ilaç ve kozmetik ürünü geliştirme çalışmaları çok daha süratli olabilecek. Hayvan ve insan deneklerine ihtiyaç kalmayacak. Diğer aşamada ise üreteceğimiz deri dokusunu protez organlara eklemeye çalışacağız” dedi.
Biyoyazıcıyla deri çipi üretilecek
20.02.2018 - 06:46 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gebze Teknik Üniversitesinde geliştirilen, TÜBİTAK destekli proje kapsamında biyoyazıcılarla deri çipi üretilecek.
Etiketler : deri çipi,
545006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/545006.aspx
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