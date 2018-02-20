Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu çip sayesinde, ilaç geliştirmede hayvan ve insan denek kullanılmasının önüne geçilmesinin yanı sıra çalışmalarda yaşanan zaman ve ekonomik kayıplar en aza indirilmesi planlanyor. Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Akpek “Bunu Türkiye’de ilk defa gerçekleştiriyoruz. Kimyasal ürüne veya ilaca deri nasıl reaksiyon verecekse aynı reaksiyonu verecek bir deri çipi üretmeye çalışacağız. Bu sayede ilaç ve kozmetik ürünü geliştirme çalışmaları çok daha süratli olabilecek. Hayvan ve insan deneklerine ihtiyaç kalmayacak. Diğer aşamada ise üreteceğimiz deri dokusunu protez organlara eklemeye çalışacağız” dedi.