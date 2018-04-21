Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de bilinçsiz ilaç kullanımının önemli bir sağlık problemi olduğunu söyleyen Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Ayfer Denizoğlu Ünveren, “Derneğimizin 5 ilde bin 200 öğrenci ile yapılan anket çalışmasında katılımcıların yüzde 83’ünün evlerinde yarım kullanılmış, yüzde 57’sinin hiç kullanılmamış, yüzde 13’ünün ise tarihi geçmiş ilaçlar bulunduğu belirlendi” dedi. Bilinçsiz ilaç kullanımının sağlık ekonomisini de olumsuz etkilediğini hatırlatan Ünveren “Türkiye’de akılcı olmayan ilaç kullanımı yüzünden antibiyotiklere karşı direnç kazanma, tedavide etkinliğin azalması, gereğinden fazla ilaç reçete edilmesi, ilaçların yanlış şekilde kullanılması, gereksiz pahalı ilaçların kullanımı, gereksiz antibiyotik tüketimi gibi durumlar topluma ve hastaya ekonomik yük getirmeye devam ediyor” dedi.