Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ESWT adı verilen yüksek basınçlı şok dalgaları yöntemi ile başta topuk dikeni olmak üzere; pek çok hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar alındığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Türkan Tünerir “Bu tedavi golfçü dirseği, tenisçi dirseği, omuz tendinitleri gibi rahatsızlıklarda başarılı bir şekilde uygulanıyor” dedi. ESWT Tedavisi’nin gün aşırı uygulanabildiğini ve 3 ile 5 seans arasında yapılabildiğini ifade eden Dr. Tünerir, işlemin ağrısız veya hastanın kabullenebildiği hafif bir ağrı verebileceğini ve ciltteki hafif kızarıklık dışında bir yan etkisinin olmadığını da sözlerine ekledi.