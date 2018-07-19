Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Her iki kişiden biri burun kemiği eğriliği, burun eti büyüklüğü ya da sinüzit gibi problemler yüzünden burnundan rahat nefes alamıyor. Tampon korkusu yaşayanlar, tedavi için gereken ameliyattan kaçıyyor. Son yıllarda estetik ihtiyaçlarda olduğu gibi sağlık problemlerinde de burun ameliyatlarının tamponsuz yapılabildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastanesi KBB Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selim Pata “Burun ameliyatlarında kullanılan tamponun yerini, sütür tekniğinin alması hastalara konfor sağlıyor. Her yaştan kişiye rahatlıkla günübirlik cerrahi ile uygulanabilen yöntem, özellikle ileri yaş grubundakiler için önem taşıyor” dedi. Tamponun burun ameliyatları sonrasında, hem dokuların kaynamasını kolaylaştırmak, hem de kanamanın önüne geçmek amacıyla kullanıldığını belirten Prof. Dr. Pata, tampon kullanılmasına gerek bırakmayan yöntemlerle yapılan ameliyatların hastanın hayat kalitesine kattıklarını şöyle sıraladı:

¥ İşlemden yaklaşık 5-6 saat sonra evine dönebiliyor.

¥ Ameliyattan çıktığı andan itibaren kolaylıkla burnundan nefes alabiliyor.

¥ Burnundan nefes alabildiğinden boğazında tahriş görülmüyor.

¥ Kulaklarında ya da yutkunmasında bir problem olmuyor.

¥ Kolaylıkla yemek yiyebiliyor.

¥ Yüzünde morarma şişme, gözlerinde tahriş ve ağrı yaşanmıyor.

¥ Gece çok daha rahat uyuyabiliyor.

¥ Ertesi gün günlük hayatına başlayabiliyor.