Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocukların daha hızlı nefes almaları, vücut kitlelerinin daha az olması ve bağışıklık sistemlerinin gelişmemiş olması yüzünden hava kirliliğinden erişkinlere göre daha fazla etkilendiklerini ifade eden Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin Uzmanlar bebekleri hava kirliliğinin yoğun olduğu sabah erken ve gece geç saatlerde şehrin kalabalığına ve seyahate çıkarmamak gerektiğini söyledi.



ALZHEIMER’A ZEMİN HAZIRLIYOR

Hava kirliliğinin öğrenme ve zekâyı olumsuz etkilediğinin birçok çalışma ile ipatlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Barış Metin “Erken bebeklikte özellikle hava kirliliği arttıkça zekâ ve öğrenme düşmektedir. Ancak hava kirliliğinin etkileri bebeklik ve çocukluk dönemi ile sınırlı değil. Hava kirliliğinin Alzheimer hastalığının gelişiminde de rol oynadığına dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Örneğin Kanada’da yapılan bir çalışmada otoyollara yakın oturan kişilerin diğerlerine göre 10 kat daha fazla Alzheimer taşıdığı gösterilmiş. Yine başka bir çalışmada hava kirliliği arttıkça beynin küçüldüğü, beyin hücrelerin bağlantı yapma yeteneğinin azaldığı bulunmuştur” dedi.