Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrlanda’daki Limerick Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nden Brett Gordon, yaptıkları araştırmada, depresyon hastası olan ya da olmayan yaklaşık 2 bin kişiden alınan verilere göre yapılan değerlendirmede, ağırlık kaldırma, direnç ve kuvvet egzersizlerinin depresyonun etkilerini azalttığını ortaya koyduğunu belirtti. Gordon, güç antrenmanı ya da ağırlık kaldırma gibi egzersizleri yapan kişilerin kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade ederek, egzersizlerin beyne kan akışını artırdığını söyledi. Araştırmaya göre, bu tip egzersizler vücut dayanıklılığını yükselttiği gibi zihinsel dayanıklılığı da artırıyor.