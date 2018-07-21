İrlanda’daki Limerick Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü’nden Brett Gordon, yaptıkları araştırmada, depresyon hastası olan ya da olmayan yaklaşık 2 bin kişiden alınan verilere göre yapılan değerlendirmede, ağırlık kaldırma, direnç ve kuvvet egzersizlerinin depresyonun etkilerini azalttığını ortaya koyduğunu belirtti. Gordon, güç antrenmanı ya da ağırlık kaldırma gibi egzersizleri yapan kişilerin kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade ederek, egzersizlerin beyne kan akışını artırdığını söyledi. Araştırmaya göre, bu tip egzersizler vücut dayanıklılığını yükselttiği gibi zihinsel dayanıklılığı da artırıyor.
Ağırlık kaldırmak depresyona iyi geliyor
21.07.2018 - 05:52 | Son Güncelleme: 21.07.2018 - 05:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağırlık kaldırma ve kuvvet antrenmanı gibi egzersizlerin depresyon tedavisinde etkili olduğu saptandı.
Etiketler : ağırlık,depresyon,
572709 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/572709.aspx
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