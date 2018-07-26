Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Tüm dünyada diyabet sıklığının endişe verici hızla arttığı biliniyor. Bu konuda yoğun araştırmalar devam ediyor. Ancak hem anne hem de bebeğe problem oluşturan riskler açısından son derece önemli olan gebelik diyabeti konusundaki bilgiler çok sınırlı. Bu açığı giderebilmek amacıyla yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın’ın koordinatörlüğünü yaptığı çalışmada, 18-45 yaş arası ve gebeliğinin 24-28 haftasında bulunan 2 bin 643 kadına şeker yükleme testi yapılarak sonuçlara ulaşıldı.

Araştırma sonucunda gebelik diyabeti görülme sıklığının yüzde 16,2 olduğu yani başka bir ifade ile her 7 gebe kadından birinde gebelik diyabeti görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Aydın “Ancak çalışmaya göre, beden kitle indeksi yüksek, ileri yaşta olan ya da ailesinde diyabet hikâyesi bulunanların dışında hiçbir risk faktörüne sahip olmayan kadınlarda da yüzde 4,5 oranında gebelik diyabeti tespit edildiğine dikkat çekiyor” dedi.

ORANLAR BİLİNENDEN YÜKSEK

Prof. Dr. Aydın “2017’de TÜİK verilerine göre ülkemizde 1 milyon 292 bin gebelik oluşmuş. Bunların yüzde 16,2’sinin gebelik diyabeti olduğunu varsayarsak bu bize yaklaşık 209 bin 150 gebelik diyabeti olan kadının olduğunu gösterir. Gebelik diyabetinde yaş, en önemli kriterlerden birini oluşturuyor. Yapılan araştırma da bu bilgiyi doğruluyor” dedi.

KRİTİK SINIR: İLK 6 AYDA 8 KİLO

Araştırma sonuçlarına göre, yaş arttıkça gebelik diyabeti görülme sıklığı artıyor. 35 yaşın üstünde her 3 kadından birinde hastalık ortaya çıkıyor. Bununla birlikte gebelik süresince alınan kilo da diyabet gelişiminde etkili oluyor. İlk 6 ayda 8 kg ve üzerinde kilo alınması durumunda diyabet gelişme riski iki kat artırıyor.

YÜKLEME TESTİ ŞART

Vücut kitle indeksinin yüksek olması, ailede daha önce Tip 2 diyabet hikâyesinin bulunması, kadının önceki gebeliklerinde diyabet yaşaması risk faktörleri arasında yer alıyor. Ancak bunlardan hiçbirinin bulunmaması da hastalıkla karşılaşmayı engellemiyor.

Prof. Dr. Hasan Aydın, hiç risk taşımayan, yani 25 yaş altı, beden kitle indeksi normal sınırlarda olan ve ailesinde diyabet hikâyesi bulunmayan her 20 gebeden birinde de gebelik diyabeti görüldüğünü tespit ettiklerini belirterek “Bu son derece önemli bir veridir. Çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinde riskli grup içinde gebelik diyabet görülme oranı yaklaşık yüzde 2-3 iken, biz de hiç risk taşımayan kadınlardaki oran dahi neredeyse bu rakamın iki katı bulundu. Bu da bize kilo ve beslenme alışkanlıklarının ne derece önemli olduğunu gösteriyor” diye konuşuyor.