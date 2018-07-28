Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, İngiltere’de 2 bin 54 ikiz üzerinde 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya göre düzenli olarak C vitamini alan grupta, almayan gruba oranla katarakt oluşumunda yüzde 30'a varan azalma görüldüğünü kaydetti. Katarakt oluşumunun yüzde 35'ini genetik unsurlar, diğer yüzde 65'ini ise beslenme, yaş, alkol sigara tüketimi, şeker hastalığı ve aşırı gün ışığı gibi çevresel faktörlerin oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, 60 yaş üzerindeki kişilerin göz sağlığı için beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, C vitamini açısından zengin, yiyeceklerin düzenli olarak tüketilmesi gereğini de sözlerine ekledi.