Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Hastalıkları erken teşhis edebilmek için belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmenin hayat kurtardığını söyleyen Türkiye Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Necip Çetiner “Bilinen bir sağlık probleminiz olmasa bile belirli aralıklarla yaptıracağınız Check-Up, sinsi başlayan ve ölüme kadar götüren kanser, romatizmal hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları gibi hastalıkları erken dönemde teşhis etmeyi ve vücutta hasar oluşturmadan tedbir almayı sağlar” dedi.

Bizim kültürümüzde genellikle hastalanmadan doktora gitme alışkanlığının yerleşmediğini söyleyen Dr. Çetiner, “Hastalıklar belirti verdiklerinde genelde ilerlemiş olur. İleri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık problemleri hasta ve ailesi için yıpratıcıdır. Özellikle ailesinde kanser ya da kronik hastalık olan kişilerin yılda bir defa yaptırdıkları sağlık taraması sonucunda erken teşhis ve ardından planlanan tedavi, hayat kurtarıcı olabilir” diye konuştu.

Ergenler ve gençlerin sağlık kontrolü ihmal ediliyor

Dr. Necip Çetiner, daha doğmadan defalarca doktor kontrolünden geçen, ilkokula başlayana kadar çeşitli sebeplerle hekime giden çocukların ergenlik ve ilk gençlik döneminde sağlık kontrollerinin ihmal edildiğini belirterek, “Ancak genelde, 14-20 yaş aralığında çocukların sağlıklı olduğu düşünülerek malesefe düzenli doktor kontrolü yapılmamaktadır. 14-20 yaş aralığındaki gençlerin de en azından yılda bir kez iç hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmesi gerekir’ dedi.

Kadınlar için 40 yaş önemli

Kadınlarda takip aralığının, kadının sağlık durumu ve önceki tetkikleri göz önünde bulundurularak hekim tarafından belirlendiğini bildiren Dr. Çetiner “Kadınların standart check-up programlarına ek olarak mutlaka 40 yaşın altında meme ultrasonografisi ile 40 yaşından sonra meme ultrasonografisi ve mamografi birlikte bakılarak meme kanserinin erken teşhisi ve çözümü sağlanabilir. Belirli aralıklarla smear testi yapılarak rahim ağzı kanserinin erken teşhisi ve tedavisi; yoğunluk ölçümü ile kemik erimesinin erken teşhisi ve tedavisi; yumurtalık kistlerinin tespiti ve gerekirse tedavisi; vücutta vitamin mineral eksiklerinin tespiti ile bunların desteklenmesi ve vücut sağlığı korunur” diye anlattı.

Erkeklerde ürolojik muayene şart

Dr. Necip Çetiner: Erkeklerde normal Check-Up programına ek, kişinin aylık olarak kendi kendine yaptığı testis muayenesi ile tümör kitle gelişiminin olup olmadığının kontrolü, 40’lı yaşlardan itibaren de prostatla ilgili muayene ve tetkiklerin yapılması gerekir. 50 yaşından itibaren de kadın erkek ayrımı olmadan mide-bağırsak endoskopisi yapılması, bilinen bir hastalık ve risk faktörü yoksa 10 yılda bir tekrarlanması önerilir.

20 yaşında tetkikler başlamalı

Her yaşa ve cinsiyete göre ayrı erken teşhis tetkikleri olduğunu anlatan Dr. Çetiner, check-up’ta kesin bir yaş ayrımı yapmanın pek mümkün olmadığını belirterek “Çünkü hastalıklar her yaşta oluşabilir. Ancak yaşın ilerlemesi ile birlikte risk arttığı için yaşa uygun check-up aralığı ve yine yaşa uygun tetkikler belirlenmektedir. Genelde 20 yaşından itibaren check-up programına başlanabilir. 20 yaşından sonra, en azından yılda 1 kere kişinin yaşına ve sağlık durumuna göre belirlenmiş doktor muayenesi ve tetkikler yapılmalıdır” diye açıkladı. Bu yaş grubundaki kişilerin çocuk doktorlarının ve erişkin doktorlarının çoğunlukla karşılaştığı hasta grubundan farklı olduğunu ifade eden Dr. Çetiner, “Bu yaş grubu özellikle büyüme, gelişme ve olgunlaşmanın devam ettiği dönemdir. Hormonal hastalıklar başta olmak üzere, özellikle son yıllarda sıklığı artan obezite ve Tip 2 diyabet bu yaş grubunda da görülmeye başlamıştır. Bu tür hastalıkların ortaya konulması açısından check-up programları önemlidir” dedi.

Türkiye Hastanesi check-up programında, yapılan tetkiklerin, tek bir check-up doktoru yerine göz, kadın hastalıkları, iç hastalıkları, üroloji, nöroloji, kulak burun boğaz, kardiyovasküler cerrahi uzmanı doktorlarının kendisi tarafından değerlendirildiğini ifade eden Dr. Çetiner “Bu şekilde hiçbir detay gözden kaçmıyor” dedi.