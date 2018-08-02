Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamileliğinde 4 ayını geride bırakan genç anne adayı “Anne olmak en büyük arzumdu ama hep olmayacağını düşünmüş, kendimizi inandırmıştık. Sürpriz oldu, çok mutluyuz" dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan Esin, 15 yaşındayken aniden rahatsızlandı. Bütün cildi sararan, karnında asit biriken Esin'e ‘Nedeni Bilinmeyen Akut Karaciğer Yetmezliği’ teşhisi kondu. Karaciğer nakli için İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edilen Esin'e 10 yaş büyük ağabeyi Turgay gönüllü verici oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ağabeyinin dokularının Esin'e uyduğu ortaya çıktı. Nakil 20 Temmuz 2010'da Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. İyileştikten sonra Fırat Tezel’le evlenen genç kıza çevresi tarafından anne olamayacağı söyleniyordu. Kendilerini çocuksuz bir hayata hazırlayan Esin-Fırat Tezel çifti, 4 ay önce aldıkları bebek haberiyle havalara uçtu. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Kılıç, başarılı nakil sonrası hastaların normal hayatlarına dönebildiğini belirterek, şöyle konuştu:

Nakil olan değil, aksine karaciğer yetmezliğiyle yaşayan hasta yarım oluyor. Esin, 8 yıl önce nakil olmasa, hayatını kaybetmesi söz konusuydu. Ama nakilden sonra hızla toparladı ve karaciğer fonksiyonları da normale geldi. Ona nakil yaptığımızda 15 yaşındaydı. Şimdi 8 yıl geçmiş, evlenip çocuk sahibi oluyor ve normal bir insan gibi hayatını sürdürüyor. Sadece karaciğer değil, böbrek, kalp nakilli hastalar nakil başarılı olur, tutar ve hasta normal hayatına dönerse, hem anne, hem baba olmaları rahatlıkla söz konusu. Bu şekilde anne olan baba olan çok hastamız var. İzmir İHA