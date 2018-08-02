Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRKÖK projesi kapsamında, Ağustos 2014'te bağışçı kazanımı çalışmalarına başlandığını söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "İlk naklimizi 2015 yılının Temmuz ayında yapmıştık. Bu proje ile nakil yapılan ve sağlığına kavuşan hasta sayımız 783'ü buldu" dedi. Projede üç yıllık kemik iliği bağışçı sayısı hedefine ulaşıldı ve bu süreçte sayı 339 bin 24 oldu. Verilere göre, kemik iliği bağışçısı olmak isteyenlerin yüzde 30,2'sini 18-25 yaş arası gençler, yüzde 34,4'ünü ise 26-35 yaş arasındaki kişiler oluşturdu” diye konuştu.