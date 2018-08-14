Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kahvenin, özellikle de Türk kahvesinin kanser, kalp ve nörolojik hastalıkların gelişme riskini azalttığının bilimsel çalışmalarla da ispatlandığını söyleyen Dr. Buğra Buyrukçu, “Günde üç ile beş fincan kahve tüketenlerde şeker hastalığından ölme, kalp ve nörolojik hastalıkların gelişme riskinin içmeyenlere göre daha düşük olduğu gösterilmiştir. Burada önceliği Türk kahvesine vermek, ikinci sıraya filtre kahveyi koymak gerekir. Zira Türk kahvesi antioksidan kapasitesi en yüksek kahvelerden biridir” dedi.

Aşırı kahve tüketiminin başta ritim problemleri olmak üzere çeşitli sağlık problemlerine de yol açabileceğinden bu tavsiyelerin herhangi bir sağlık problemi olmayan kişiler için geçerli olduğunu hatırlatan Dr. Buyrukçu, aşırı kahve tüketimine bağlı uykusuzluğun akşam yemeklerinde yenilecek karnabahar, bürüksel lahanası, lahana ya da brokoli ile aşılabileceğini söyledi.

Dr. Buyrukçu, kahveye eklenecek bir miktar tereyağı ya da Hindistan cevizi yağının, kahvenin verdiği enerjiyi daha uzun süreye yaydığını belirterek, “Kısa zincirli yağ asitleri, kafeinin emilimini yavaşlatarak hissedilen enerjiyi daha uzun zamana yayar. Aynı zamanda yağlar açlığın bastırılmasında etkili olur, kişiyi daha uzun süre tok tutar” diye anlattı.