Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On bir yıl arayla iki böbreğini kaybeden genç kadın, 61 yaşındaki babasının böbreği ile hayata tutundu. Kayseri’de yaşayan Selma Yolcu’nun böbreklerindeki ilk problem 11 yıl önce başladı. Taş şikâyetiyle bıçak altına yatan Selma Yolcu’nun sağ böbreği alındı. Tek böbrekle yaşamak zorunda kalan genç kadın bu sırada evlendi ve 2 çocuk sahibi oldu. Tek böbrekli olmanın hiçbir sıkıntısını yaşamayan genç kadın, 5 ay önce şiddetli baş ağıları çekmeye başladı. 3 ay içinde 25 kilo verdi. Bacaklarında morarma, kalp çarpıntısı ve gece çok sık tuvalete çıkmaya başlayınca doktora gitmeye karar verdi. Diğer böbreği de yetmezliğe girmişti. Tek çare diyalizdi. Ancak 2 küçük çocuğu ile haftada 3 defa diyalize girmesi mümkün değildi.

BABA YÜREĞİ DAYANAMADI

Doktorların böbrek nakli olması gerektiğini söylediği Selma Yolcu, Memorial Ataşehir Hastanesi Böbrek Nakli Bölümünden Doç. Dr. Sabri Tekin ve Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Temiz’le temasa geçti. Bu süreçte nakil için uygun böbrek bulamama korkusu yaşadığını anlatan Semra Yolcu duygularını şöyle dile getirdi: Böbrek bulamazsam ne kadar dayanabilirim diye çok düşündüm. İki çocuğum var. Bana bir şey olursa onlar ne yapar diye endişelendim. Uygun böbrek arandı. Sonunda KOAH hastası olan 61 yaşındaki baba Yasin Saltık’ın böbreğinin tam uyumlu olduğu anlaşıldı. Ameliyat riskliydi. Ancak baba hiç tereddüt etmeden kızına böbreğini bağışladı… Böbreğini verirken hiç tereddüt etmediğini söyleyen baba Yasin Saltık “Gerekirse 2 böbreğimi de verirdim. Kızımın eşi de böbreğini vermek istedi ama ben ısrarcı oldum. İnsan çocuğu için her şeyi yapar” dedi.