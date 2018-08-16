Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tedaviden önce 1 dakika bile ayakta duramayan Ece’nin şimdilerde 8- 9 dakika düşmeden ayakta kalabildiğini söyleyen Ece’nin teyzesi İpek Badırgalı, SMA hastalığına dikkat çekebilmek için yeni kampanya başlattı. SMA hastalarına destek olmak isteyenleri Youtube’da yayınlanan videoyu paylaşarak kanala abone olmaya davet eden Badırgalı “Sağlık Bakanlığı geçen sene SMA Tip 1 hastalarının ilaçlarını ücretsiz olarak karşılayacağını bildiren tebliğ yayınladı. Ancak SMA Tip 2 ve Tip 3 olan hastaların ilaçlarının ödenme kapsamında değil” dedi.