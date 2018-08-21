Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Adı üzerinde Kurban Bayramı… Kurbanlar kesilecek, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak; bir kısmı da ailece bayram sofralarında yenilecek. Ancak kurban etini sağlıklı tüketebilmek için bazı önemli kurallara dikkat etmek gerekiyor. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, kurbanlığın seçiminden, etin hazırlanmasına kadar bayram süresince dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı…



VETERİNER KONTROLÜ ÖNEMLİ

Meydana gelebilecek riskleri önlemek için kurbanlıkların kesinlikle veteriner kontrolünde seçilmesinin önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Sönmezoğlu “Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklarla temas eden kişilere, hidatik kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, bruselloz, salmonelloz, tenya ve toksoplazmozis gibi pek çok hastalığın bulaşma riski olabilir” dedi.



BUNLARA DİKKAT

l Kesim hijyenik şartlarda tecrübeli kasaplar tarafından yapılmalı.

l Kesim sırasında yaralanmaları önleyici tedbirler alınmalıdır.

l Yaralanma olursa mutlaka

sağlık kuruluşuna başvurarak tedavi olunmalıdır.

l Ete dokunurken ellerde önceden oluşmuş çizik veya yara varsa kapatılmalıdır.

l Ete temas edilmesi veya tüketilmesi sonrasında ishal, karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, kabızlık, kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi belirtiler olursa sağlık kuruluşuna

başvurulmalıdır.

Önce serin yerde dinlendirin, sonra buzdolabına koyun

Kurban kesildikten sonra eti saklarken yapılan hataların da fark etmeden etin bozulmasına yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, dondurucuya atmdan önce parçalar hâlinde temiz kaplara konulan etlerin, güneş görmeyen serin ve temiz bir yerde 5-6 saat bekletilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Daha sonra küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetlerine konularak buzdolabına kaldırılması önem taşıyor. Ayrıca bütün işlemler sırasında ete dokunurken yine mutlaka eldiven kullanılması

gerekiyor” dedi.

Eldiven kullanın

Kesim yapılacak yerin temiz ve hijyen kurallarına uygun olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, hastalık yapan mikroorganizmalardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: Kesim alanı akan kanın birikmediği, haşeresiz, kedi ve köpeklerin dolaşmadığı geniş bir yer olmalıdır. Kesimde kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin temiz olması da önemlidir. Ayrıca, ete temas edecek kişilerin çıplak elle değil eldivenle çalışması gerekir. Hastalık yapan mikroorganizmaların ete bulaşmasının önlenmesi için; kesme, yüzme ve eti parçalama işlemleri serin ve temiz yerde yapılmalı, mide ve barsak içeriği gövdeye bulaştırılmamalıdır. Sadece gözle görünür bulaş varsa gövde yıkanmalı, bunun dışında yıkanmamalıdır. Kesme ve yüzme işleminde derinin dış yüzü, et ile temas etmemelidir.

Eti az pişmiş tüketmek mide için zararlı!

Yeni kesilen etin sert olacağını ve bu durumun hem yerken problem oluşturacağını hem de mide ve bağırsaklar için sıkıntıya yol açacağını ifade eden Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, etin kesildikten sonra 24-36 saat bekletilerek tüketilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca, çiğ veya az pişmiş olarak yenilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sönmezoğlu, saklanması ile ilgili olarak da “Kurbanlık etin saklanması ve dondurulması konusuna da dikkat etmek gerekiyor. Etin dayanma süresi, buzdolabında +4 derecede, kıymada 1-3 gün, parça etlerde 4-5 gün, derin dondurucuda 6 ay olarak belirtiliyor. Ayrıca, dondurulmuş etlerin çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmaması da önem taşıyor” diyor.