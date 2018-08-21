Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneşte uzun süre kalarak bronzlaşmanın cildin yaşlanmasında önemli bir dış faktör olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Köse “Güneşte uzun süre kalındığında derideki renk üreten hücrelerimiz olan melanositler derimizi güneş ışığının zararlı etkisinden korumak için renk (pigment) üretirler. Bu sebeple bronzlaşırız. Güneş yüz ve el üstü derisinde açık-koyu kahverengi güneş lekeleri yapması yanında benlerin daha koyu hâle gelmesine ve genişlemesine yol açabilir. Güneş ayrıca derinin alt tabakalarında kalınlaşma ile deriyi kabalaştırır” dedi.

Köse, Türkiye’de ilkbahar, yaz ve sonbahardaki 6-8 aylık sürede günde 15-20 dakika kısa kollu tişört, şort veya etekle güneşte kalmanın D vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterli olduğunu, daha fazlasının D vitamini yıkımına yol açacağı için zararlı olabileceğini anlattı.