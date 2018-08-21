Havuz enfeksiyonlarının çoğu zaman güneş çarpması ya da beslenmeye bağlı ishal ve hâlsizlik şikâyetiyle karıştırıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, havuz suyunun yutulmamasını ve mutlaka bone kullanılmasını tavsiye ediyor.
Güneş çarpması değil havuz enfeksiyonu
21.08.2018 - 05:59 | Son Güncelleme: 21.08.2018 - 06:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yazın serinlemek için girilen havuzlar, alınan önlemlere rağmen bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon açısından riskler taşıyor.
Etiketler : güneş çarpması,
577168 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/577168.aspx
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