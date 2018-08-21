Havuz enfeksiyonlarının çoğu zaman güneş çarpması ya da beslenmeye bağlı ishal ve hâlsizlik şikâyetiyle karıştırıldığına dikkat çeken  Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, havuz suyunun yutulmamasını ve mutlaka bone kullanılmasını tavsiye ediyor.