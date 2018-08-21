Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havuz enfeksiyonlarının çoğu zaman güneş çarpması ya da beslenmeye bağlı ishal ve hâlsizlik şikâyetiyle karıştırıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, havuz suyunun yutulmamasını ve mutlaka bone kullanılmasını tavsiye ediyor.