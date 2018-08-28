Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yaz babaannesiyle birlikte yolda yürürken otomobil çarpan Nikolazi Edilashvili, ölümle burun buruna geldi. Hemen hastaneye kaldırılan küçük Niko, hayat savaşını kazandı ancak, kaza sonucunda ayak kemiklerinin tamamının kırıldığı, dizle ayak parmakları arasındaki ezikler olduğunu orta çıktı. Asıl kötü haber daha sonra geldi. Çünkü Gürcistanlı doktorlar “Tedavi için yapacak hiçbir şey yok, bacağını kesmek zorundayız” dediler. Bu haber sonrasında, Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Birinci Başkan Yardımcısı görevini sürdüren baba Iakob Edilashvili, oğlunun sağlığına kavuşması için internet üzerinden arayışa geçti. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl’e oğlunun ayağının fotoğraflarını gönderen baba Edilashvili “Kurtarabiliriz” cevabını alınca hemen Niko’yu İstanbul’a getirdi.

TOPUK YAPILDI

Kazada Niko’nun kemik ve yumuşak dokularının ezildiğini anlatan Doç. Dr. Bingöl, dizinin altından ayak bileğine kadar deri olmadığını belirterek “Önce her iki uyluktan deri alınarak nakil yapıldı. Bu arada Niko’nun vücudunun da büyük ameliyata hazır hâle gelmesi için destek tedavilere devam edildi. Ancak bir insanın topuğu olmadan yürümesi mümkün olmadığı için asıl problem topuğun yeniden yapılmasıydı. Bu sebeple erişkinlerde çok sık uygulanan ancak Niko gibi 7 yaşındaki küçük çocuklarda oldukça zor uygulanabilen bir ameliyat yapıldı. Mikrocerrahi gerektiren ‘Serbest Flep’ adı verilen ve yaklaşık yedi saatte tamamlanan ameliyatla ayak topuğuna, uylukta bulunan ve eksildiğinde vücutta bir fonksiyon bozukluğuna yol açmayacak bir kas damarları ile birlikte nakledildi. Saç teli kalınlığında damarlar birbirine dikildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından Niko sağlığına kavuştu” dedi.